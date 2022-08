Chantal van Obese is 41 kilo kwijt: ’Calorieën tellen geeft mij houvast’

Wat is jouw levensstijl?

„Ik heb afgelopen zomer meegedaan aan het programma Obese en tijdens dit avontuur ben ik 31,3 kilo afgevallen. Voordat ik aan het Obese-traject begon, was het me al gelukt om een aantal kilo’s kwijt te raken door actief bezig te zijn met gezonder leven. In de periode voor mijn deelname ben ik tien kilo afgevallen, dus in totaal was ik aan het einde van de rit 41,5 kilo kwijt.

Op dit moment bestaat een groot deel van mijn leven uit hardlopen. Ik ben aan het trainen voor een halve marathon, dus ik ren bijna elke dag wel een rondje. Dat vind ik superleuk om te doen! Qua voeding probeer ik doordeweeks wel streng te zijn voor mezelf en me goed aan mijn eigen voedingsschema te houden. In het weekend mag ik van mezelf iets meer en neem ik vaker wat lekkers. Maar alles met mate.”

Hoe ziet jouw voedingsschema eruit?

„Ik ontbijt meestal met Griekse yoghurt met walnoten, fruit en honing, of met crackers en een gebakken ei. Tussen de middag neem ik altijd glutenvrij brood met mager beleg, zoals kipfilet of kaas. Ik heb coeliakie, dit houdt in dat ik een glutenallergie heb.

’s Avonds eet ik eigenlijk van alles en probeer ik vooral veel te variëren. De ene dag maak ik een pastagerecht en de andere dag eet ik een AVG’tje. Ik probeer elke dag wel zelf te koken en iets gezonds op tafel te zetten, ook voor mijn man en drie kinderen.

Mijn eetpatroon is er nu vooral op gericht om op gewicht te blijven, maar omdat mijn gewicht vaak behoorlijk schommelt, zou ik nog wel een paar kilo kwijt willen zodat ik een beetje speling heb. Tijdens Obese heb ik geleerd om op gevoel te eten en mijn calorieën niet bij te houden, maar ik merk dat ik het prettig vind om toch een beetje houvast te hebben door op mijn calorieën te letten. Als ik op vakantie ben laat ik het wat meer los, dan probeer ik vooral te genieten.”

Drink je alcohol?

„Ik drink eigenlijk vrijwel nooit. Ik hou sowieso niet van wijn, en misschien drink ik één of twee keer per jaar een glaasje alcohol. Dit is dan meestal een mixdrankje. Ik heb geen alcohol nodig om het gezellig te hebben. Bovendien kan ik er ook niet zo goed tegen, haha.”

Wat is jouw valkuil?

„Vroeger was ik echt een emotie-eter. Tegenwoordig kan ik dat goed onder bedwang houden, de gesprekken met de psycholoog tijdens Obese hebben me toen ook enorm goed geholpen. Soms kan ik er helaas nog wel in terugvallen als ik bijvoorbeeld stress heb of verdrietig ben, maar het komt gelukkig een stuk minder voor dan voorheen.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Als je je niet lekker voelt in je lichaam, gun het jezelf dan vooral om daar verandering in te brengen. Voordat ik zoveel afviel had ik natuurlijk een heel gelukkig leven met mijn man en drie kinderen, maar ik was niet gelukkig met mezelf en hoe ik eruitzag. Zodra ik af ging vallen en er in mijn ogen beter uit ging zien, werd ik ook weer gelukkig met mezelf. Gun jezelf dat!”

