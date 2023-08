’Moet ik fulltime gaan werken of bij mijn kinderen blijven?’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Na mijn scheiding, vier jaar geleden, ben ik tweeënhalve dag in de week gaan werken. De kinderen waren toen 4, 7 en 8 jaar oud. Inmiddels zijn ze 8, 11 en 12 en met het beetje kinderalimentatie van mijn ex en alle toeslagen, komen we net rond.

Nu heeft mijn baas mij voorgesteld om fulltime te gaan werken. Ik heb een goede vriend van me laten uitrekenen hoeveel ik er dan per saldo op vooruit ging per maand. Per slot van rekening heeft dat natuurlijk ook invloed op mijn zorg- en huurtoeslagen. Volgens zijn berekening zou ik er dan iets meer dan 500 euro per maand op vooruitgaan. In de praktijk betekent dat dat ik gewoon financieel wat meer ruimte krijg en dat is een goede reden om die aanbieding met beide handen aan te pakken.

Dat betekent ook dat ik vijf dagen in de week mijn nog jonge kinderen alleen thuis moet laten en dat ik het huishouden en alles wat daarbij komt kijken daarnaast ook nog op mijn schouders krijg. Op woensdagmiddag breng ik mijn kinderen bijvoorbeeld naar hun sportclubjes. Op andere dagen help ik hen met hun schoolwerk. Ik lever dus heel veel tijd in die ik normaal aan mijn kinderen besteed en heb geen idee of die 500 euro per maand het waard is. Ik moet voor het einde van deze maand een beslissing nemen van mijn werkgever, maar ik weet het nog niet.

Sommige vriendinnen en buren hebben al aangeboden om mij te helpen. Mijn ouders willen een dag in de week komen oppassen en mijn ex-man heeft toegezegd dat hij de kinderen dan op woensdagmiddag opvangt. Iedereen is bereidwillig om mij te helpen en ik zou dolgraag onafhankelijk willen zijn, maar iets in mij zegt het niet te doen. Wat zou jij doen?

Liefs, Working Mom

Lieve Working Mom,

Zoveel respect alleen al voor het feit dat je het overweegt! Ik vind het ook heel bijzonder en vooral erg vriendelijk van al die mensen om jou heen die nu zeggen dat ze je gaan helpen, zodat jij fulltime aan de slag kunt gaan. Ik begrijp heel goed dat je beren op de weg ziet, ook al moedig ik elke vrouw aan om de broek zelf op te houden.

Ik begrijp echt dat je werkgever jou blijkbaar zo erg waardeert dat hij jou graag fulltime in dienst wil nemen. Je schrijft niet wat voor een functie het is, maar is het misschien mogelijk om enkele dagen vanuit huis te werken? Of dat je niet 40, maar 36 of 32 uur gaat werken?

En is het anders een idee om met je ex om de tafel te gaan zitten om te kijken of een co-ouderschap iets voor jullie zou zijn? Als je kinderen niet alleen op woensdagmiddag, maar de helft van de week bij hem zijn, scheelt dat al heel wat. En je ex kan natuurlijk ook prima de kinderen op woensdag naar de sportclubjes brengen.

Fulltime werken met drie nog best afhankelijke kinderen, betekent ook dat je aan het einde van de dag nog het eten voor hen moet bereiden, hen met hun huiswerk moet helpen, wassen moet draaien. Besef dat jij aan het einde van je werkweek waarschijnlijk gevloerd zult zijn. Dat je sociale leven op een laag pitje zal komen te staan en dat je heel vaak zult moeten improviseren.

Ik zou daarom het gesprek aangaan met je werkgever én met je ex. En kijk of je misschien genoeg geld overhoudt om eens in de week of om de veertien dagen een huishoudelijke hulp te nemen. Ook kun je kinderen van 11 en 12 jaar natuurlijk al best wat kleine taken in het huishouden geven. Uiteindelijk blijft het natuurlijk helemaal jouw beslissing. Maar besef ook dat je door financieel onafhankelijk te zijn een goed voorbeeld aan je kinderen geeft. Dat is ook heel wat waard, toch?

Liefs, Miriam

