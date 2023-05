’Ik heb bij de bevalling liever een te snel gezette knip, dan een kind met zuurstofgebrek’

Botte snoeischaar

De Twitterende moeders verdeelden zich direct in twee kampen. Enerzijds de moeders die nog regelmatig badend in het zweet wakker worden van de knip die ze ooit kregen anderzijds waren daar de moeders die het leven van hun kind aan een zijden draadje hebben zien hangen, waar de knip desnoods nog met een botte snoeischaar gezet had mogen worden.

Indrukwekkend

Ik behoor bij de laatste moeders. Ik hoor het de gynaecoloog nog zeggen: ’De hartslag valt weg.’ Het gebeurde 22 jaar geleden, ik was 23 en het was mijn eerste bevalling. Ik vond het op z’n zachtst gezegd een nogal indrukwekkende gebeurtenis, om het woord traumatisch niet te gebruiken. Ik legde me daar op dat bed neer bij het idee dat mijn zoon zou sterven. En ik misschien ook wel.

Veearts

Dat gebeurde niet; door een tangverlossing kwam hij zonder zuurstofgebrek kerngezond – en levend dus - ter wereld. Die knip voel ik nog steeds wel eens, helemaal omdat de gynaecoloog in kwestie diep in zijn hart veearts had willen worden en me had gehecht met een stuk touw dat hij nog in zijn broekzak had zitten. Gevoelsmatig dan he mensen, gevoelsmatig.

Toestemming

De drie bevallingen daarna bleef de schaar in de gereedschapskist. Ik scheurde nog twee keer uit (heelt een stuk sneller) en de laatste bevalling doorstond ik ongehavend. Oefening baart kunst, ofzo. De gynaecoloog van destijds heeft mij niet om toestemming gevraagd. Ik snap dat volledig. Ik had hem waarschijnlijk ook schuimbekkend toegeschreeuwd dat hij moest doen wat nodig was.

Nood

Een knip wordt doorgaans niet gezet aan het begin van een bevalling, als de lavalamp nog niet eens aanstaat en de meditatie-playlist nog maar net van start is gegaan. Niet als de sfeer nog gezellig is en de pijn nog te dragen. Een knip wordt gezet op het moment dat het er echt toe doet, als je op het punt staat anders heel naar en ver in te scheuren, bijvoorbeeld. Of als, zoals bij mij, de baby in nood is.

Natuurlijke bevalling

Is er dan ruimte voor overleg? Veel vrouwen vinden dus van wel. Zij hebben bijvoorbeeld in hun bevalplan aangegeven dat ze geen knip willen. En geen meekijkende coassistenten en geen koffie, maar thee. Ik chargeer het allemaal, maar ik schop vooral tegen het idee aan dat bevallingen van A tot Z te regisseren zijn. Een natuurlijke bevalling is prachtig en ons lichaam is er in theorie op gebouwd het allemaal zelf te kunnen. Maar toen we het allemaal nog helemaal zelfs moesten doen, stierven er heel wat baby’s en moeders, omdat het toch tegenzat.

Koffie

Overleg is mooi, maar daar moet wel ruimte voor zijn. En achteraf bepalen dat een knip niet nodig was geweest, kan ik ook. Je bepaalt het echter eerder. Als je vreest voor die uitscheuring van voor naar achter, bijvoorbeeld. Wat mij tegen de borst stuit, is dat er gedaan wordt alsof er wordt geknipt om weer lekker snel naar huis of aan de koffie te kunnen. Zo werkt dat niet.

Maakbare wereld

Een bevalling is geen kattenpis, helemaal een eerste keer kan nogal heftig binnenkomen. Geen pufcursus of boek bereidt je écht voor op dat wat er komen gaat. Dat vinden wij, in deze maakbare wereld, een lastig gegeven. Ik zou zelf duizend keer liever een te snel gezette knip krijgen, dan een kind met zuurstofgebrek. Better safe, than sorry. Maar ik zie het steeds vaker op social media voorbijkomen dat alles wat ook maar een beetje riekt naar medicalisering wordt afgefikt.

Discussie

Ik haal mijn favoriete uitdrukking maar weer eens van stal, maar bevallen is geen ponykamp. Ik zou al die mopperende moeders wel eens aan de andere kant willen zien staan. Als gynaecoloog, en dan moeten beslissen of je in discussie gaat en tijd verliest aan een gesprek over knippen of de vrouw in kwestie die gezonde baby afleveren. Ik zou het wel weten…

Jos Vollebergh, als gynaecoloog verbonden aan het Bernhoven Ziekenhuis in Uden: „Inscheuren is vervelend maar geneest meestal beter en met minder klachten achteraf dan een knip, tenzij er inderdaad een totaalruptuur ontstaat, die moet op de OK gehecht worden en geeft dan toch nog wel eens incontinentie-klachten achteraf. Ervaren verloskundigen/gynaecologen kennen handgrepen om inscheuren beperkt te houden, maar desondanks gebeurt dit nog wel eens.

Een knip wordt gezet als het kind in nood lijkt te zijn, om het kind een of twee weeën eerder geboren te laten worden. Dat kan net het verschil maken. Er wordt geknipt vanuit het achterste puntje van de vagina naar schuin achter. Bij een kunstverlossing (vacuüm, tang wordt bijna nooit meer gebruikt) geeft dit extra ruimte om te voorkomen dat met de vacuüm het perineum te ver doorscheurt. Er wordt dan namelijk meer kracht gebruikt.

Een hardnekkig misverstand is dat wij zouden knippen uit een soort luiheid, om er maar van af te zijn. Vergeten wordt dan dat er nog wel gehecht moet worden en dat kost ook tijd.

Bij ons wordt elke partus nabesproken en wordt ook besproken of een knip gezet is en waarom. Zo proberen we elkaar alert te houden.”

Toestemming

„Er zijn twee momenten waarbij het onderwerp echt ter sprake moet worden gebracht bij de zwangere. Allereerst in de zwangerschap, bij het bespreken van de bevalwensen. Dan zou moeten worden uitgelegd dat het soms nodig is. Als de zwangere inknippen dan pertinent weigert, moet worden uitgelegd wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Mijn ervaring is dat verloskundigen dat al vaak doen. En het tweede moment is kort voor het zetten van de knip. Natuurlijk is er dan geen tijd meer voor uitgebreide counseling (zeker niet als het kind in nood is). Wat ik zelf meestal doe, met name bij een vacuüm: Ik leg uit wat ik ga doen en waarom, en zeg dan iets als: ’Daarbij wil ik dan wel, als je dat goed vindt, een knip zetten om wat meer ruimte te maken.’ Is dat voldoende om, bij een bevestigende reactie, toestemming te veronderstellen?

Wat mij betreft is de zwakte van de studie die nu in de publiciteit komt dat enkel aan de patiënte achteraf gevraagd is of er toestemming gevraagd is. Ik vrees dat een vraag als bovengenoemd niet erg blijft hangen, het retrospectief geheugen van een persende barende vrouw lijkt me niet altijd heel betrouwbaar. Zoals gezegd: ik vraag het wel en noteer dat ook.”

