Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Synthia (38) woont bij haar ex: ’We leven als een gezin, terwijl we dat niet zijn’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

’We zwerven nu al drieënhalf jaar van plek naar plek.’ Ⓒ Chantal Spieard

De woningnood is gigantisch in Nederland, daar weet Synthia Himpers (38) alles van. Haar woonsituatie is om te huilen en inmiddels vraagt ze zich af: doe ik er eigenlijk wel toe? Al drieënhalf jaar zwerft Synthia door de gemeente waar ze is geboren en getogen. Momenteel woont zij met haar zoontje Levi (7) bij een ex-vriend.