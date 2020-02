Annuska viel 63 kilo af: Er bestaat geen wondermiddel

„Onbewust is eten van jongs af aan een moeizaam iets geweest. Mijn moeder had overgewicht en probeerde de strijd met haar gewicht weg te houden van mijn zus en mij, maar is daar niet in geslaagd. In mijn jeugd was Olivia Newton John mijn ideaalbeeld. Ik dacht toen echt dat ik moest afvallen om te worden zoals zij. Nu ik foto’s van mij van toen zie, realiseer ik mij dat ik toen gewoon slank was. Het was totaal onnodig om af te vallen.”

Obsessie

„Ik ontwikkelde een obsessie voor eten. Mijn zelfbeeld speelde hierbij een grote rol. Op een gegeven moment werd ik een emotie-eter. Ik dacht oprecht dat ik chocolade nodig had tijdens mijn ongesteldheid en dat snoepgoed essentieel was voor de gezelligheid. Op mijn zwaarst woog ik 146 kilo. Dit kon zo niet langer. Naast lichamelijke klachten zoals een hoge bloeddruk en snel vermoeid raken, schaadden de kilo’s ook mijn mentale gezondheid: ik cijferde mezelf weg en was mezelf niet meer.”

„Ik ben meerdere keren afgevallen en weer aangekomen. Het keerpunt waarop ik besloot dat het niet zo langer kan, was tien jaar geleden in Slagharen. Ik zat op een stoel te kijken naar mijn spelende kinderen en realiseerde me dat ik lichamelijk niet in staat was om met ze te spelen. Dat was geen goed voorbeeld. Als ik zo doorging belandden mijn kinderen in dezelfde situatie.”

Vette hap

„In het begin van mijn proces naar gezonder leven, kookte ik twee maaltijden: één voor mij, één voor mijn gezin. Ik wilde mijn kinderen niet belasten, zij hoefden immers niet af te vallen. Dit ging lang goed, tot ik op mijn streefgewicht zat. Dan ging ik terug naar één maaltijd koken voor het hele gezin en kwam ik weer aan. Met de kennis van toen, weet ik nu dat het belangrijk is om niet alleen gezond te eten, maar om dat zo goed als altijd te doen. Tuurlijk moet een vette hap af en toe kunnen, maar een gewoonte mag het niet meer zijn.”

„Het lichaam heeft voeding nodig om te functioneren, geef het dat. Shakes enzo helpen misschien op korte termijn, maar daar kun je niet voor altijd van leven. Bij EGA (een afslankclub, red.) heb ik geleerd dat het belangrijk is om een levensstijl te maken van gezond leven en niet te doen aan crash diëten. Kijk naar je lichaam en bedenk wat het nodig heeft. Dan kun je daarna beginnen met sporten en gaat je mentale gezondheid vooruit. Voeding draagt voor 75% bij aan hoe je je - van binnen én van buiten - voelt. Als je gezond eet, werkt je lichaam voor je en niet tegen je.”

Volharding

„Nu ik weet hoe het is om gezond te leven en lekker in mijn vel te zitten, wil ik anderen helpen ditzelfde te bereiken. Als voedingscoach help ik een stappenplan bedenken die past bij je leven. Vergis je niet, dit is geen magisch dieetplan waardoor je in een week of maand veel afvalt. Trek voor dit plan een jaar uit. Zo houd je je nieuwe levensstijl beter vol. Mijn site Annuska is slechts twee weken actief en wordt nu al druk bezocht. Er wordt mensen van alles aangesmeerd, maar er bestaat niet zoiets als een wondermiddel. Om je streefgewicht te bereiken moet je echt samenwerken. Met volharding en goede coaching kan iedereen het.”