VROUW Glossy ‘Het blijft moeilijk dat ik Catharina ga verliezen terwijl ze er nog is’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

„We zijn al zo lang vriendinnen, ik zal me altijd blijven inzetten voor wat het beste is voor haar en haar gezin. Tot het einde.” Ⓒ Astrid Zuidema

Catharina is 54 als ze de diagnose alzheimer krijgt. Ze is geschokt, maar vastbesloten er het beste van te maken. Dat lukt, ondanks moeilijke momenten. Samen met haar oudste dochter en haar beste vriendin vertelt ze over het moois dat de ziekte óók brengt.