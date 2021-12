Ben je al aan het nadenken over een plan B voor kerst?

Ook tijdens de feestdagen kunnen er besmettingen blijven plaatsvinden tussen families en vriendengroepen. Hoeveel mensen je met kerst mag uitnodigen, is nog een grote vraag. Het kan soms lastig zijn om afstand van je naasten te houden. Want misschien zie je ze al zo weinig door het coronavirus. De Rijksoverheid raadt aan om je ten alle tijden aan de basisregels te houden. Daaronder vallen onder andere de maatregelen dat je anderhalve meter afstand moet houden, vaak je handen moet wassen en bij klachten een test moet doen.

Plannen

Niet iedereen heeft al plannen voor de kerst. Zo zegt collega M. dat ze nog even afwacht tot de persconferentie van vanavond. Een andere collega heeft al wel plannen, maar neemt wel de maatregel om het bezoek dat mag komen te onderwerpen aan een zelftest. Volgens het RIVM is een zelftest minder betrouwbaar, dan als de test door een professional wordt afgenomen. Bij een test die je zelf kunt uitvoeren, kun je onterecht een negatieve testuitslag krijgen. Ook is de uitslag van de test maar kort houdbaar. Toch raadt de Rijksoverheid je wel aan om een test te doen van tevoren. Daarnaast adviseren ze om een raampje open te houden voor de frisse lucht en voorzichtig te zijn met begroeten.

