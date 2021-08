Zijn we bang gemaakt voor thuis bevallen, zoals Jennifer Hoffman vindt?

Jennifer Hoffman beviel thuis, op de bank. Niet in het bevalbad dat naast de bank klaarstond. „Want uiteindelijk is een bevalling nooit helemaal te plannen ;)”, schrijft ze. Ondanks de onvoorspelbaarheid van een bevalling verdedigt ze de thuisbevalling. Volgens haar focussen we zo erg op de risico’s van een thuisbevalling, dat we de kracht van de vrouw lijken te vergeten.

Ze schrijft dat het niet uitmaakt waar je uiteindelijk bevalt, als het maar op een plek is waar jij je het krachtigst voelt. Voor haar was dat haar huis, een plek waar ze rustig en gelukkig is en waar ze weinig stress ervaart.

De tekst gaat door onder de foto.

Thuisbevallen

Ook verloskundige Beatrijs Smulders pleit voor het behoud van de thuisbevalling, zo blijkt uit een eerder interview in De Telegraaf. Zij is van mening dat er tegenwoordig een onnodige angst is voor bevallen, terwijl bevallen juist nog nooit zo veilig is geweest. Die angst ontstaat doordat vrouwen de controle willen behouden.

Een thuisbevalling is zelfs net zo veilig als een bevalling in het ziekenhuis, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Er zijn ook nog andere voordelen aan verbonden. Zo hoef je niet met weeën het huis uit, want de verloskundige komt gewoon naar jou. Achteraf kun je ook meteen herstellen in je eigen bed, in plaats van in een ziekenhuisbed. En veel vrouwen voelen zich thuis meer op hun gemak dan in een ziekenhuis, zoals Jennifer Hoffman, waardoor de gehele ervaring ook beter is.

Nadelen

Bij een thuisbevalling is het echter niet mogelijk om pijnstilling, zoals een ruggenprik, toegediend te krijgen. Je moet dan naar een ziekenhuis verplaatst worden, zo schrijft de Rijksoverheid. Hetzelfde geldt bij complicaties of een groot risico op complicaties. De bevalling moet dan altijd in het ziekenhuis plaatsvinden.

Om deze reden kiezen veel vrouwen al op voorhand voor een bevalling in het ziekenhuis. Ze willen de risico’s zo veel mogelijk verminderen. Als er complicaties optreden in het ziekenhuis, is de arts er in een mum van tijd bij.

Ook zorgverzekeraars vinden het efficiënter als alle bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden, zegt Beatrijs Smulders. Alles wordt dan gefinancierd uit dezelfde pot van het ziekenhuis, waar bij een thuisbevalling een onafhankelijke verloskundige ingeschakeld kan worden. Ook thuisbevallingen worden volledig vergoed door de zorgverzekering, dus dit kan voor de zorgverzekeraar administratief meer werk opleveren. Volgens Smulders is dit geen reden om de optie tot thuisbevallen af te schaffen.

Ervaringen

Deze Twitteraars gingen de discussie al met elkaar aan. De ene pleit voor meer thuisbevallingen, terwijl de ander haar nare ervaring met een thuisbevalling - die alsnog in het ziekenhuis moest plaatsvinden - deelt.

https://twitter.com/PaolavandeVelde/status/1367238251082379266?s=20

Praat mee

Vind jij dat we bang zijn gemaakt voor de thuisbevalling? Of denk je dat het wel meevalt - en heb je zelf geen moment gedacht aan een ziekenhuisbevalling? Of misschien ben je juist blij dat je wel in het ziekenhuis beviel? Praat mee via onze Facebookpagina!