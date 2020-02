Zwaarbewapende jongen (14): ’Ik moet mijzelf beschermen’

In het nieuwe tv-programma Danny op straat duikt de journalist vanavond onder in de wereld van drillrap, een rapsoort met duistere en gewelddadige teksten. Drillrap wordt steeds vaker in verband gebracht met dodelijke steekpartijen onder jongeren. In de raps moedigen rappers namelijk aan om een mes te pakken en te steken.

Dodelijke steekpartij

Vanavond trapt Danny de eerste aflevering af met het verhaal van de 20-jarige voetballer Bilal. Hij werd afgelopen december op straat neergestoken en overleefde dit niet. Zijn familie linkt de moord aan drillrap. De presentator van het programma vertelt aan De Telegraaf wat hij allemaal meemaakt:

