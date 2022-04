Daghoroscoop 14 april - Wees niet te kritisch, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Waarschijnlijk heb je in jouw loopbaan een paar jaar achter de rug van heel hard werken en kon je vorig jaar wat kalmer aan doen. Dat zal ook dit jaar het geval zijn. Je hebt je succes zelf verdiend en mag er nu de vruchten van plukken. Zorg ervoor dat je goed in je vel blijft zitten.

RAM

Afhankelijk van de manier waarop je ermee omgaat, kan jouw kritische aard zowel in je voor- als nadeel uitpakken. Houd rekening met wensen van klanten, naasten en je partner. Leg de laatste hand aan een taak die exactheid vereist.

STIER

Doe jouw dagelijkse routine zo vroeg mogelijk, zodat je je daarna kunt concentreren op belangrijker zaken. Drink veel water om je immuunsysteem op peil te houden en slik voldoende vitaminen en mineralen, want virussen liggen op de loer.

TWEELINGEN

Stel je niet kinderachtig of al te kritisch op. Door toedoen van de kosmos kun je prikkelbaar of arrogant zijn en daarmee mensen van je verwijderen. Vat opmerkingen niet te persoonlijk op. Waar is jouw gevoel voor humor?

KREEFT

Je kunt minder energie hebben dan gewoonlijk, en een kort lontje. Blijf uit de buurt van anderen, kleed je warm als het buiten nat of koud is en zoek het zonnetje op als deze schijnt. Een besluit over een huis laat op zich wachten.

LEEUW

De tijd zal snel voorbijgaan. Vanochtend lijkt er sprake van ergernis. Er zijn een paar vervelende kwesties aan de orde of er ligt op het werk een vracht klussen op je te wachten. Noteer de ideeën die spontaan bij je opkomen.

MAAGD

Laat je niet door financiële problemen terneerslaan. Grijp direct de telefoon als je een verkeerde rekening ontvangt of een dreigement van een crediteur. Als je de zaak laat versloffen, gaat het alleen maar meer tijd en geld kosten.

WEEGSCHAAL

Je kunt een kans krijgen om jouw eigen ideeën met al je energie en enthousiasme naar voren te brengen. Heb de moed om die stappen te nemen die nodig zijn om een doel te bereiken of een ambitie te realiseren. Toon in de liefde initiatief.

SCHORPIOEN

Een ontmoeting kan diepe indruk maken. Achter de schermen werken zal een goed resultaat opleveren. Je zult erin slagen steeds creatief te zijn en ook onderzoek zal je goed afgaan. Communiceer op een intelligent niveau.

BOOGSCHUTTER

Dit is zo’n dag waarop alles beter gaat naarmate de tijd vordert. Als jouw zelfvertrouwen aan de lage kant is, kan een bepaalde situatie jouw enthousiasme doen terugkeren. Wat je wilt, kan gebeuren en deze dag bijzonder maken.

STEENBOK

Ga eens na wat jouw professionele kansen zijn. Je kunt meer verdienen en zo een paar financiële problemen oplossen. Communiceer helder. Leg zelf jouw positie aan superieuren voor en laat dat niet door een ander doen.

WATERMAN

Gebruik een kaart of navigatiesysteem als je naar een onbekende bestemming moet. De weg kwijtraken is vervelend en kost tijd. Niet elk advies dat je vandaag krijgt, zal het juiste zijn. Op sportief gebied kun je teleurgesteld worden.

VISSEN

De kosmos steunt vandaag degenen die op hun intuïtie afgaan, met als gevolg dat zaken en financiën voorspoedig zullen verlopen. Wacht echter met een definitieve regeling tot 23 april. Houd je budget wat strakker en in de gaten.

