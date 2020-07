’Het plaatsen van die zwart-witselfie is vooral hengelen naar een complimentje’

Opoffering

’Gaan we weer’, dacht ik, toen ik de ene na de andere vrouw op social media een zwart-witselfie zag plaatsen, met het bijschrift ’challenge accepted’. Waar dan weer in zekere zin een soort opoffering uit spreekt. ’Ik post een foto omdat het me gevraagd is, natuurlijk niet omdat ik zelf zo nodig in beeld hoef.’ Je hoort het vermoeide zuchten er zelfs een beetje bij, toch?

Ik kon de reacties eronder uittekenen, zonder dat ik ze gelezen had. ’Mooie foto!’, ’Lekker ding!’, 'Mooi mens!’, ’Lieve vrouw!’, ’Knapperd!’... Ik moest mijn vingers tegenhouden niet in kapitalen ’AANDACHT’ eronder te tikken. Maar dat zou hypocriet geweest zijn, want ook ik maak me bij tijd en wijle schuldig aan het posten van een foto waarmee ik toch bevestigd wil zien dat ik nog leuk/interessant/knap ben. Er is dan immers altijd wel iemand die zegt dat je er goed uitziet, al is het maar je moeder.

Turkije

Maar goed, terug naar deze nieuwe challenge. Ik las in de hashtags iets over empowerment en vrouwen, dus ik ging ervan uit dat het een statement van krachtige vrouwen betrof; wij met z’n allen tegen de rest van de wereld. Ach, het maakte me ook niet zoveel uit waarover het ging. Over een week klopt de volgende challenge weer op de deur en posten we weer massaal foto’s van ons huisdier, in kleur of zwart-wit en/of met het kader All Animals Matter. Het kán, ik heb gekkere dingen gezien.

Inmiddels weet ik wél waar de challenge om draait. Het draait namelijk niet om Gerda of Kelly of Chantal van Facebook of Instagram; het draait om de Turkse Pinar Gültekin (27), die helaas de verkeerde man trof. Haar ex wurgde haar, stak haar in brand en dumpte haar lichaam in een olievat. Turkije scoort hoog op de lijst met landen waar vrouwen worden vermoord. Mede door de invloed van president Erdogan is het maatschappelijke klimaat behoorlijk anti-vrouw geworden; vrouwenrechten zijn een ondergeschoven kindje. Natuurlijk moet dat anders. Dus dáárom posten we die selfies.

Verdrag van Istanbul

Maar is dat wel echt zo? Posten vrouwen daadwerkelijk die zwart-witselfie omdat wij ons opwinden over wat er in Turkije gebeurt? Of wil je gewoon al je oud-klasgenoten laten zien dat je er nog goed uitziet? Of wil je de aandacht trekken van je ex, omdat je zeker weet dat ie zo nu en dan nog door je Instagramfoto’s scrollt? De challenge is gestart door Turkse vrouwen die geschokt zijn door het besluit van hun regering om zich terug te trekken uit het Verdrag van Istanbul, een verdrag dat eisen stelt aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

De zwart-witfoto van Pinar kan namelijk ook ooit hún foto bij een nieuwsbericht over de zoveelste vermoorde vrouw worden. Het is dus niet te bevatten dat zo’n besluit anno 2020 nog genomen wordt. Het zijn de middeleeuwen niet meer! Dus post vooral dat je het er niet mee eens bent. Teken een petitie, klim in de pen. Maar probeer het nou eens te doen zonder jezelf centraal te stellen. De enige vrouwen die we nu centraal moeten stellen, zijn degenen waarvan de rechten zo schaamteloos, door mannen, geschonden worden.