Hoe verzorg ik mijn huid in de winter?

„Het spreekt voor zich dat kou en winterse taferelen (ijzige wind, regen en sneeuw, droge lucht en een lage vochtigheid) de huid geen goed doen dus enige voorbereiding kan zeker geen kwaad. Wie goed hierop inspeelt kan bovendien ook de gevolgen beperken. Hoewel we gericht zijn op bescherming tegen de kou moet echter ook gezegd worden dat de verwarming/kachel/airco droge lucht veroorzaakt waardoor de huid ook een flinke optater krijgt. Ook daar moet dus rekening mee gehouden worden. Extreme wisseling van temperaturen is namelijk ook niet best dus probeer daar rekening mee te houden.

In de winter is de huid gevoeliger, vlekkerig en soms wat pips. Dat heeft ook te maken met minder talgproductie in de wintermaanden en dat levert ook direct vochtverlies op doordat het ‘talgvet’ minder wordt aangemaakt. Breng daarom een extra beschermlaagje aan door middel van een voedende, iets vettere crème (maar nooit vaseline, want dit sluit de huid juist af). Ook de aandoening rosacea kan opduiken bij temperatuurschommelingen waardoor je meer last hebt van rode bloedvaatjes in het gezicht. Zelfs acné ontstekingen kunnen opduiken dus wees daar alert op.

Retinol

Heel veel veranderingen hoef je niet door te voeren als je huid droger is dan anders. Pas de verzorgingsproducten aan op de behoeftes van je huid. Dat kan bijvoorbeeld door een extra voedend serum onder de basiscrème te gebruiken, bijvoorbeeld met toevoeging van hyaluronzuur, retinol of extra vitaminen. Vitamine C geeft een fijne glow aan de huid bijvoorbeeld. Pas bij het gebruik van het ingrediënt retinol op! Daar hoort altijd een extra zonbescherming bij (ook in de wintermaanden!) anders krijg je last van donkere vlekken. Vergeet ook niet om een speciale oogcrème te gebruiken om rimpels en wallen tegen te gaan en de dunne huid rondom de ogen extra te beschermen. Een voedend gezichtsmasker eens per week aanbrengen tijdens een avondje series kijken op de bank is ook een prima investering. Let dan wel op dat je niet kiest voor een kleimasker dat doorgaans wat meer uitdroogt maar voor een voedend masker, al dan niet uit een potje of een tube of als foliemasker met voedende ingrediënten dat je snel op je gezicht legt en waarvan je de emulsie ook niet af hoeft te spoelen na een kwartier. Dit smeer je namelijk uit en kan zodoende nog de hele nacht intrekken.

Booster

Het gezicht voelt extra droog aan doordat de buitenste huidlaag sneller beschadigt en tijd nodig heeft om te herstellen. Een droge huid heeft niet alleen vochttekort maar is ook beschadigd. Probeer die schade te beperken door geen zeep te gebruiken, producten met alcohol, citrus, eucalyptus of heftige geurstoffen en douche niet te lang en niet te heet. Gebruik ook in de winter (en zeker tijdens de wintersport) een huidverzorgingsproduct met een zonnefilter. De nachtcrème mag een echte booster zijn om in de nacht de boel op te peppen met antioxidanten en huidherstellende ingrediënten. Zorg ervoor dat dode huidcellen verdwijnen door goed te scrubben of een peeling te gebruiken zodat de nieuwe huid mooi glanst. Olie in plaats van een crème kan een prima optie zijn voor een droge huid, vooral in de nacht kan dit goed intrekken en zijn werk doen.

Lippenbalsem

Vergeet ook de lippen niet want deze zijn extra kwetsbaar op koude, gure dagen. Gebruik een lippenbalsem/lipgloss met minimaal spf30 factor. Droge, schrale lippen zijn nog het minst erge dat je kan overkomen maar lippen die verbranden in de winterzon kunnen enorme schade veroorzaken. Bedenk ook dat matte of langhoudende lippenstiften de lippen uit kunnen drogen en dat je wellicht tijdelijk over moet stappen op meer voedende varianten. Tip: druppel een paar voedende oliedruppels voor het gezicht door de lipbalsem op je hand en meng dit samen. Door de olie toevoeging blijft de balsem langer op je lippen zitten. Een lipscrub kan ook zeker geen kwaad eens in de twee tot drie weken. Op die manier blijven de lippen gevoed en kan ook de doorbloeding extra op gang komen. Daarnaast zullen ook eventuele schilfers op de lippen hierdoor verdwijnen waardoor deze mooi glad blijven. De neiging om te likken bij droge lippen is een absolute no-go! Speeksel beschadigt de lippen nog meer en dat levert alleen nog maar schralere lippen op. En tot slot: verslaafd raken aan lippenbalsem ligt op de loer en is ook niet best. De situatie wordt er niet beter op door de hele dag door de lippen in te smeren, zeker niet als het gaat om lippenbalsem met een ‘smaakje’ want dat kan juist irritaties van de lippen opleveren en nog meer uitdroging veroorzaken. Maximaal vijf keer per dag aanbrengen is echt genoeg!

Talg

Onze huid is in de winter vaak droger en kan jeuken, vlekkerig en schilferig zijn. Dit is het gevolg van een lagere luchtvochtigheid en verminderde talgproductie gedurende de wintermaanden. Talg bestaat voor het grootste gedeelte uit vet en dat zorgt er voor dat de huid vocht vast kan houden en soepel blijft. Als de huid minder talg aanmaakt, kan het vocht in de huid makkelijker verdampen. Ook rosacea, een gevoelige huidaandoening met rode vlekken en/of gesprongen/opgezette bloedvaten in het gezicht (meestal rondom de wangen), kan meer opspelen in de wintermaanden door de grote temperatuurverschillen van binnen en buiten. Daarnaast is het mogelijk dat je meer last krijgt van ontstekingen bij acne.

Handcrème

Een vergeten lichaamsdeel in de winter zijn vaak de handen en dat is een gemiste kans. Want juist de handen hebben het zwaar te verduren doordat ze veel in de koude buitenlucht zijn. Gebruik gerust een wat vettere crème, bij voorkeur met spf toevoeging zodat ook de handen niet te snel verouderen. Een handcrème die lekker ruikt naar lavendel, rozen of vanille kan je bovendien ook een ontspannend, behaaglijk gevoel bezorgen. De nagelriemen kun je gelijk meenemen maar je kunt daar ook een speciale nagelriemolie voor gebruiken en deze goed inmasseren. Vergeet daarnaast ook het haar niet, dat ook zeker meer uitdroogt dan normaal. Een extra voedende shampoo kan dus geen kwaad en een extra voedend haarmasker al helemaal niet. Laat dat laatste gerust een nachtje intrekken en slaap op een handdoek of wikkel het haar in een haarwrap. Ook de rest van het lichaam heeft extra voeding nodig! Vergeet dus niet dagelijks na het douchen bijvoorbeeld een goede bodylotion aan te brengen op het hele lichaam zodat de huid lekker soepel blijft (en terloops ook heerlijk ruikt).”

