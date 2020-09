Fijn, er ligt weer een Opgebiecht Special in de winkel!

Maar de OPGEBIECHT SPECIAL gaat niet alleen over moeders. Vanzelfsprekend hebben we weer een heel hoofdstuk over seks en relaties, lees je over fit(ter) en gezond(er) leven en hebben we de laatste mode, handigste gadgets en lifstyle items voor je gezocht.

Maar ook: een prachtig verhaal over de drieling Sophie, Stephanie & Bernhard die pas op haar 25ste ontdekt dat ze met donorzaad is verwekt, interviews met vijf beroemde ’Insta-mama’s’ én natuurlijk een heleboel opgebiechte verhalen. Smullen!

Dus: 124 pagina’s vol verhalen voor, door en over jou!

De VROUW Glossy Opgebiecht Special is vanaf dinsdag 22 september verkrijgbaar voor 6, 49 euro.