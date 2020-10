Bewegen tijdens werktijd... Zó eenvoudig is dat!

1. Staan-zitten-staan

Staand werken en zittend werken met elkaar afwisselen is beter voor de bloedsomloop, verhoogt de concentratie, verbetert de creativiteit en geeft je meer energie. Door elk half uur af te wisselen, heb je 60% minder kans op hart- en vaatzieken. Bij die bekende Zweedse winkel heb je zulke bureau’s (al) vanaf 179 euro.

2. Leeslunch

De lunchpauze is de ideale tijd om te bewegen, of je nou thuiswerkt of op kantoor zit. Boodschappen doen kan dan natuurlijk altijd, maar loop eens naar het plaatselijke bibliotheekkastje - dat vast wel iemand in jouw buurt in zijn tuin heeft staan - om een boek te ruilen. Dan heb je én een frisse neus én een ’nieuw’ boek!

3. Sportieve video

Er zijn genoeg video’s op YouTube te vinden waarmee je lekker kan bewegen: fullbody workout, dansen, yoga, abs workout, de drie B’s (buik, billen en benen). Kortom er is genoeg (te ontdekken). De video’s variëren in tijd en zijn daarom prima gedurende een werkdag te bekijken. Je hebt altijd wel een paar vrije minuten op een dag, en als je die gebruikt om een video van 30 minuten verspreid over de dag te doen, moet het lukken!

4. Leerzame dans

Wat dacht je van een lekkere cd opzetten, en vervolgens al dansend dingen opzoeken over dat ene onderwerp wat je al dagen voor je uitschuift? Pak je mobiel, zoek op wat je wil weten en dans er ondertussen vrolijk op los. Precies op de maat van de muziek een aantekening maken op je mobiel/laptop en dan tijdens het refrein weer losgaan.

5. Gewichtig

Heb je even een paar minuten over voordat de volgende vergadering begint? Mooi zo! Dan is het nu tijd voor gewichtheffen op een ietwat onorthodoxe wijze. Pak een dik boek, het liefst twee, of een vol melkpak en bewegen maar! De ideale gewichthef-manier die niet heel erg uitputtend is, maar wel goed voor je lijf.

6. Speelkwartier

Hebben jouw kinderen ook zoveel energie? Waarom niet die energie benutten door gezamenlijk tijd door te brengen, lekker te bewegen? Ga tikkertje spelen, voetballen, 10 tellen in de rimboe... Er is veel te doen en het hoeft niet veel tijd te kosten. En bonus; hierna zijn je kinderen moe waardoor je in alle stilte weer kunt verderwerken.

7. Online sportschool

Toch liever op een professionele manier aan de gang blijven zonder je huis te verlaten? Je kan bij veel sportscholen meedoen aan onlinetrainingen. Je schrijft je in en sluit je vervolgens aan bij een workout. Soms is er ook de mogelijkheid om met de trainer te chatten. Dus als je vragen hebt en/of meer uitleg wilt over een specifiek onderdeel is dat superhandig! Ook deze workouts kosten niet veel tijd: je kan het gemakkelijk in je pauze of op andere vrije momenten doen.

8. Strike!

Houd je van een beetje gamen en ben je competitief ingesteld? Misschien is het dan een idee om te kijken naar een spelcomputer waarmee je kan bewegen. Denk aan tennis, bowlen, dansen... Je bent aan het bewegen, het kost niet veel tijd en je kan eventueel tegen anderen spelen waardoor het ook nog eens goed is voor je sociale vaardigheden.