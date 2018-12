Sandra, de ex van Frank Masmeijer: ik heb zelfs al iemand ontmoet

33 jaar waren ze samen en nog altijd spreekt Sandra met milde woorden en compassie over haar ex-echtgenoot. Ondanks het feit dat Frank in 2017 tot acht jaar cel en 48.000 euro boete werd veroordeeld vanwege de vermeende smokkel van 467 kilo coke via de Antwerpse haven.

DOCHTERS

"Wordt Frank vastgezet in Breda? Of wordt hij uitgeleverd aan België, dat is vandaag de vraag. Ergens hoop ik nog altijd dat er een fout is gemaakt en dat hij vrijgesproken wordt. Ik heb een goed contact met hem en ook onze dochters Michelle en Charlotte hebben een goed contact met hem en bezoeken hem regelmatig. Frank is altijd een goede vader voor de meisjes geweest."

De gebeurtenissen in 2014 - toen Frank werd gearresteerd - zijn Sandra niet in de koude kleren gaan zitten. "Hij is van zijn bed gelicht door twaalf politiemannen en ik wist van niks. Dat heeft me nog het meest pijn gedaan. Dat mensen zeiden dat ik er van geweten moest hebben. Dat is dus absoluut niet zo. Het hele gebeuren heeft mij volkomen overvallen.

PRIL

Inmiddels zijn we gescheiden, maar ik houd nog van hem. Wens hem het beste. Gelukkig gaat het heel goed met mij en ook met onze dochters. We hebben alle drie een leuke baan en wonen nog samen in één huis in België.

Ik heb inmiddels zelfs al iemand ontmoet, al is het nog vrij pril. Ik ben toch wat voorzichtiger geworden om mij opnieuw te binden. Ook is het moeilijker om rekening te houden met iemand; ik ben inmiddels gewend om te gaan en staan waar ik wil en om zelf beslissingen te nemen.

BOOS

Frank en ik hadden echt een goed huwelijk, dat vergeet ik niet zomaar. Al is er veel gebeurd en ben ik ook echt wel boos geweest. Ik had zoiets niet verwacht. Het overviel me. Maar ook dat ligt nu achter me.

Het is al vier jaar geleden, ik kan niet boos blijven. We maken er gewoon het beste van met ons drietjes, we moeten ook verder. Gelukkig heb ik veel steun aan familie en vrienden. We zijn niet alleen op de wereld.

VRIENDIN

Dat Frank een nieuwe vriendin had, daar had ik in het begin moeite mee. Maar ik heb ermee leren leven. We zijn volwassen mensen en het leven gaat door. Dan moet je soms even slikken.

Al weet ik overigens niet of die relatie nog gaande is. Dat we in België wonen is op zich wel fijn, we staan net iets verder van alles vandaan. Hier oordelen mensen niet zo snel over ons.

INGRIJPEND

De hele gebeurtenis heeft van mij een ander mens gemaakt. Mijn leven stond op z'n kop, het was zo ingrijpend! Ik ben er minder naïef door geworden, harder, maar ook sterker. Ik merk het ook aan de meiden, die zijn veel zelfstandiger.

Gelukkig ben ik niet verbitterd geraakt. Al moet ik ineens met veel minder toe. Dat was voor ons alle drie wennen. We hadden het altijd goed. Een droomhuis, een paar keer per jaar op vakantie... Toen ik alleen kwam te staan viel dat weg. Ik ging wonen in een huurhuis en moest keuzes gaan maken.

HAATDRAGEND

Sommige dingen konden ik en de meisjes niet meer doen. En dat is ook prima. Ik kom zelf uit een vrij eenvoudig en hardwerkend gezin, dus ik was van huis uit al gewend om aan te pakken. Aan niet al te veel luxe. Dat kwam goed van pas. Nu ben ik blij met de kleine dingen. Het heeft ons eigenlijk sterker gemaakt.

Wat Frank ook heeft gedaan, ik heb nog steeds respect voor hem. Mensen begrijpen dat niet altijd, maar het ligt niet in mijn karakter om haatdragend te zijn. Zo hoop ik nog dat er bewijzen zijn die hem vrijpleiten, hoop ik dat er fouten zijn gemaakt tijdens de rechtszaak.

TOEKOMST

Hoe ik mijn toekomst zie? Zoals het nu is rustig en zonder grote uitspattingen. Ik hoop dat mijn leven en werk op een easy manier doorgaan. Af en toe uit eten, af en toe op vakantie... Meer vraag ik niet. Ik heb genoeg meegemaakt. Wil gewoon in rust leven. Met fijne vrienden en mijn kinderen. Het is goed zo."