Carla woont in Tunesië: Het heeft lang geduurd voordat ik me echt thuis voelde

Ⓒ FERIET TUNC

Carla Lorje-Fhaiem (60) woont in Sousse, een toeristische badplaats in het islamitische Tunesië. Met haar ouders verhuisde ze op haar 16e naar Sousse, omdat haar vader er een baan kreeg. Ze is getrouwd met Ameur, heeft twee kinderen uit eerdere relaties en twee kleinkinderen. Met werken is ze inmiddels gestopt. Ook in Tunesië is de lockdown opgeheven en kan er weer genoten worden van strand en zee. Maar hoe is het om als Nederlandse in zo’n andere cultuur te leven?