Ga jij een plek op het terras reserveren?

Natuurlijk is het onwijs prettig dat we langzaam maar zeker meer dingen kunnen doen. De dagen van de alleen maar in huis zitten en enkel buiten treden voor beweging en voedsel zijn bijna voorbij. We moeten echter wel een prijs betalen voor deze nieuwe vrijheid.

Gepaste afstand

Het zal nog lang duren voordat we geen anderhalve meter afstand hoeven te bewaren van elkaar. In de tussentijd leren we op een nieuwe manier sociaal zijn met elkaar. Wie vanaf 1 juni weer een drankje wil doen op het terras, moet dit van tevoren reserveren bij de horecagelegenheid naar keuze. Daar zal gekeken worden of je symptomen vertoont. Zo niet, dan mag je op anderhalve meter afstand van je vrienden gaan zitten.

De meningen zijn verdeeld. De één ziet er de voordelen van in, de ander denkt dat het niet reëel is om zoiets te plannen. Kiki heeft er in ieder geval al iets op bedacht: ze heeft het geluk een vriend te hebben die in een kroeg werkt. Zo wordt reserveren een eitje.

Praat mee

Hoe sta jij er in? Zie je het zitten om te reserveren of vind je een terras pakken niet leuk meer zonder de spontaniteit? Of heb je zoals Kiki al iets bedacht op het reserveren? Laat het ons weten! Praat mee op onze Facebook-pagina.