’Wanneer staan er mannen op die het voor deze heldinnen opnemen?’

De laatste tijd zijn er twee 'affaires' geweest waar vrouwen een belangrijke rol als klokkenluider hebben gespeeld. Ik denk aan de SNS bank. Dat was een Volksbank, waar de kleine belegger in kon investeren. Vervolgens ging de leiding van de bank er met het grote geld vandoor.

GEVANGENIS

Een paar van hen zijn gestraft en hebben in de gevangenis gezeten. Vreemd trouwens, dat daar maar betrekkelijk weinig ruchtbaarheid aan is gegeven. De hele zaak kwam aan het rollen omdat één vrouw (Hetty van de Laar, red.) zo dapper was alle fraude te signaleren en te documenteren.

En, recent, een heel ander soort klokkenluider: iemand (Marianne van Ooyen, red.) die wetenschappelijk, lees: onafhankelijk, onderzoek doet voor het Ministerie van Justitie. Maar de politiek komt de uitslag van dat onderzoek niet goed uit en de vrouw wordt gedwongen haar gegevens aan te passen. Wat ze weigert.

SPELBREKER

Als je het zo opschrijft lijkt het allemaal eenvoudig, maar als je in je eentje een heel ministerie tegen je krijgt moet je wel erg stevig in je schoenen staan. Dit gaat over groepsprocessen. Zo van: 'Wij doen dit met z’n allen en jij moet niet tegen ons zijn.'

Want dan ben je een spelbreker, een zeikerd. In ieder geval geen held, wat je wel zou moeten zijn. Van nabij weet ik wat er met deze heldinnen gebeurt: ze worden eerst belachelijk gemaakt en als dat niet lukt getreiterd, daarna bedreigd en buiten spel gezet. Het is verschrikkelijk. De mannen vormen een hecht netwerk. Teksten - als hen iets niet bevalt - als: 'Ze moet zeker ongesteld worden', zijn niet van de lucht.

VRIJBRIEF

Vorige week stond er een uitgebreid verslag van de affaire op het Ministerie van Justitie in de NRC. En de vrouw die dit allemaal aan het rollen bracht, zei: "Laat de misstand voortbestaan. De gevolgen voor jezelf zijn gewoon te groot, terwijl er niets verandert."

Hier was ik nogal van in shock. Dat zou dus al die oplichters, bedriegers en manipulators een vrijbrief geven om maar hun gang te gaan! Dat kan toch niet waar wezen?

OPSTAAN

Zuid-Afrika was jarenlang een corrupt land, nu worden alle frauduleuze bendes opgerold en gestraft. Blijkbaar kan dat dus wel. Het zal toch niet zo zijn dat we in Nederland gaan achterlopen op Zuid-Afrika?

We zijn nog steeds te veel van pappen en nathouden, niet van ferme beslissingen nemen. 'Zachte heelmeesters maken stinkende wonden' leerde je vroeger al. Wanneer staan er mannen op die het voor deze dappere vrouwen opnemen? Die hun groepje durven los te laten en recht door zee gaan voor bestrijding van het onrecht?