Jantina's dochter (13) verongelukte: Ik weet nog haar laatste woorden

"Jouw verjaardag vandaag kan ik niet vieren, maar ik heb wel een supermooi cadeau; mijn woorden verwoord in een lied door Teo de Haan, zo mooi! Speciaal voor jou, maar ook voor Kim en Michelle en voor alle dierbaren die zo gemist worden", schreef Jantina op haar Facebook-pagina.

TWEELING

Het lied Butterfly geeft klank aan de woorden die in het hart van Jantina leven. Het verdriet sijpelt tussen de regels door. Het verdriet van een moeder die haar dochter moet missen en tevens huilt om de tweeling Kim en Michelle die toen eveneens verongelukten.

"Teo heeft mijn verdriet goed gevangen in dit lied, zo mooi. Ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen, er steun in vinden en beseffen dat een kind verliezen altijd een gemis blijft.

Deel 15: 'Ik zie een traan bij hem opwellen'

OMA

Elke dag mis ik haar. Elke dag. De ene dag erger dan de andere. Het is gek, maar ik mis zelfs de ruzietjes, haar puberdingen. Dan zei ik: 'Als je 25 bent, dan lachen we erom.' Het doet zeer dat dat niet meer kan.

Ik zou nu misschien al oma zijn geweest; ze was gek op kinderen en ik zie haar vriendinnen nu moeder worden. We wonen in een dorp en als ik fiets dan zie ik altijd wel iets dat me aan haar doet denken.

GEAMPUTEERD

Het verdergaan gaat met vallen en opstaan. Ik ben zes jaar thuis geweest en ben nu wel weer aan het werk. Ik heb een baan in een sport,- en lifestylecentrum. Ik geniet ook weer. Van kleine dingetjes, misschien zelfs intenser dan vroeger. Omdat ik ook weet hoe het voelt als je geamputeerd bent, als je het liefste moet missen wat je had.

Om dit voor haar te kunnen doen voelt voor mij heel goed. Het is een ode aan mijn mooie meisje. Ze kon zelf goed zingen en ik denk dat ze het prachtig zou hebben gevonden.

LAATSTE WOORDEN

Ik weet nog haar laatste woorden. Bij haar vader ging ze op msn en zei: 'Ik hou van jou.' Ik stuurde terug: 'Ik hou meer van jou dan je ooit zult weten.' Ze stuurde een sippe smiley terug. Heel apart was dat.

Ik was op visite bij een vriendin. Daar kwam ze naar toe. Ik vroeg: 'Moet je niet naar huis, naar papa?' Ik heb haar als het ware weggestuurd en voelde me daar later schuldig over. Dat was ons laatste contact.

VERJAARDAG

Ze is verongelukt een dag voor mijn verjaardag. Ik werd gebeld dat er een ongeluk was gebeurd en ging erheen, zo gaat dat als je in een dorp woont. Ik wist niet of ze erbij was. Mijn zwager was brandweerman. Hij heeft haar uit de auto getild zonder te weten dat het Petra was; hij had haar niet herkend.

In het ziekenhuis lagen drie meisjes naast elkaar opgebaard. Dat beeld zal ik nooit vergeten. Drie meisjes op een rij. Dat ziekenhuis was zo groot, zo veel lege kamers. Waarom moest het op die manier?

BESTUURDER

Het ongeluk is gebeurd op 3 juni. Op 4 juni ben ik jarig en moest ik de begrafenis regelen. Van de bestuurder hebben we nooit meer wat vernomen. Geen kaart, geen telefoontje... Niets.

Ik wil er niet boos om worden, dat kost me teveel energie. Slechts een van de meiden die in de auto zat leeft nog. En hijzelf leeft ook nog. Zijn straf was 24 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk en vier jaar rijontzegging.

Ik probeer mijn aandacht niet te richten op de bestuurder, maar op mijn zoon (20) die mijn trots is. Ook richt ik me liever op de nagedachtenis van mijn dochter. Onder andere met dit mooie lied."