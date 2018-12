Slaap kindje slaap... Maar wat als je baby slecht slaapt?

Babyfluisteraar, auteur en slaapdeskundige Stephanie Molenaar (44) ontwikkelde een slaapmethode, schreef negen boeken en wordt regelmatig ingeschakeld door ouders en hulpverleners.

KRIJSENDE BABY

Als alleenstaande moeder van vier weet Molenaar als geen ander wat voor een impact een slecht slapende of onrustige baby kan hebben. "Mijn oudste dochter (inmiddels 14) huilde haar hele eerste levensjaar. Het was afschuwelijk. En mijn tweede dochter (inmiddels 11) ook.

Wéér zat ik bij de huisarts en werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Moedeloos en uitgeput was ik. Ondertussen had het invloed op mijn hele leven. Tijdens mijn werk moest ik nadenken en focussen, maar ik had wél dag en nacht te maken met krijsende baby."

ZIEKTE VAN HASHIMOTO

Ze ondervond veel onbegrip en raakte vrienden kwijt. "Iedereen snapt dat het heftig is, maar als het maanden lastig blijft, dan wordt het lastig te begrijpen. Men verwacht toch dat je aan hun verjaardag denkt en ook van de partij bent. Maar dat kan helemaal niet; ik kon niet eens voor mezelf zorgen."

Uiteindelijk liep - mede door alle spanningen - haar huwelijk stuk en van alle stress en slaapgebrek rond haar eerste dochter, ontwikkelde ze de chronische ziekte Hashimoto; een ziekte van de schildklier.

Deze tweeling (27) doet echt alles samen

SLAAPDESKUNDIGE

"Ik was zo boos, verdrietig en op. Maar nog altijd had ik geen oplossing. Ik schoolde me om tot slaapdeskundige en loste de problemen van mijn kinderen zelf op. Zo bleek mijn oudste reflux te hebben en mijn tweede een allergie. Zodra ik dat had ontdekt, kon ik het ook oplossen. Inmiddels ben ik de persoon die ik toen zelf nodig had."

Molenaar herkent zich dus als geen ander in de moeders die bij haar aankloppen. "Sommigen zijn echt ten einde raad en vinden geen antwoorden bij artsen die vaak heel specifiek onderzoek doen. Ik analyseer juist de hele situatie: de gezondheid van het kindje, de slaaphygiëne en bekijk of en waarom er onrust is.

TONGRIEMPJE

Het heeft geen zin om slapen te leren als er onrust is. Wij slapen ook niet lekker als we buikpijn hebben. Vaak constateer ik als onrust: reflux (opkomend maagzuur, red.) koemelkallergie, problemen met werveltjes, een disbalans in de darmflora of een te kort tongriempje. Dingen waaraan gewerkt kan worden.

Ook kijk ik dus naar de zogenaamde slaaphygiëne. Dat heeft te maken met een vast ritme en gewoontes, de juiste kamertemperatuur, het juiste bedje en genoeg daglicht. Vaak ligt daar ook de oplossing. Als alles dan nog niet werkt, gaat Molenaar aan de slag als 'babyfluisteraar'.

Hoe zit het nu echt met... meningokokken

FOTO

Aan de hand van een foto en een korte schets van wat er speelt gaat ze via haar lichaam en hoofd in gesprek met het kind. "Ik voel de energie van het kind. Als het buikkrampjes heeft, dan voel ik dat ook of als het nekkramp heeft, voel ik dat direct. Dat klinkt misschien zweverig maar het werkt.

Tijdens een consult zag ik een dekentje en hoorde ik 'oma'. Wat bleek? Het kindje sliep op een dekentje van haar oma, die onlangs overleden was. Zodra ze haar eigen dekentje had, sliep ze als een roos."

TIPS

Wat kunnen we zelf doen als we een lastig slapende baby hebben? Molenaar: "Absoluut niet denken dat het vanzelf overgaat. Slapen is een gewoonte en dat moet je leren. Hoe eerder je het leert, hoe makkelijker het gaat.

Als een kind ouder is, dan heeft het al een andere gewoonte. Met onrust is het nóg moeilijker op te lossen. Daarvoor geldt: hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt." Zelf aan de slag voor een blije baby? Neem dan vooral de timing van het slapen serieus.

"Let goed op het ritme van het kind, ook al is het dan misschien even saai die eerste maanden. Later zul je oogsten." Molenaar vat samen: "Goed slapen is zo goed als wakker op bed, met eigen slaapassociaties, in je eigen bed en binnen de juiste timing."

Het huis van Nicole ging in vlammen op: het huis is nu een stinkend hol