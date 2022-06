’Het maakt me verdrietig dat er zo veel mensen zijn die me een slecht gevoel willen geven’

„51 jaar ben ik nu! Bijna 52. En er gaat geen dag voorbij waarop ik er niet aan herinnerd word dat ik oud ben of er oud uitzie. Op twitter is het schering en inslag. Iedere dag. Echt. Iedere.dag. En natuurlijk kan ik blocken en negeren, maar dan heb ik het meeste natuurlijk al wel weer gelezen. Het is vermoeiend, als een regenbui waar je iedere dag doorheen moet om bij je bestemming te komen.

Ik post dit niet omdat ik nu complimentjes wil, of wil horen dat ik er niet oud uitzie ofzo. Ik post om het te laten zien. Een vrouw van 51 die zichtbaar en vooral ook hoorbaar is krijgt dit kennelijk over zich heen. Of misschien ben ik de enige en ligt het aan mij. Misschien vraag ik erom. Hoewel ik niet goed weet hoe dan. Mijn gok is dat ik niet bescheiden genoeg ben. Te weinig zelfhaat denk ik.

Tekst gaat verder onder Instagram-post.

Het raakt me overigens wel. Dus als dat de bedoeling is van de age shamers dan is de missie geslaagd. Maar niet omdat ik oud ben of rimpels heb, want dat is gewoon een bijkomstigheid van niet doodgaan. En ik ben superblij om niet dood te zijn.

Nee, wat me altijd treft is dat er zoveel mensen zijn die me een slecht gevoel willen geven. Dat maakt me verdrietig. Vooral omdat ik dat zelf echt niet herken. Ik wil oprecht niemand een slecht gevoel geven. Het liefst zie ik iedereen gelukkig en in vrede met zichzelf. Dat lijkt me een heerlijk gezicht op mijn oude dag.

Liefs voor iedereen, ik ga zo lekker de zon in en heel veel lachen voor die extra sexy kraaienpootjes om mijn ogen!”