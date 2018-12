Daphne Deckers zou het roer wel willen omgooien

Het is zo lekker om er even helemaal uit te zijn. En nog spiritueel ook. Volgens de huidige dalai lama zou je ieder jaar een plek moeten bezoeken waar je niet eerder bent geweest.

Opnieuw beginnen

Daar kan ik hem alleen maar gelijk in geven. Of, zoals een vriend het iets minder verlicht formuleerde, "Weet je wat ideaal zou zijn? Twee keer per jaar een vakantie van zes maanden."

Het idee om los te breken uit het dagelijkse leven zit diep in ons verankerd, getuige het grote aantal mensen dat "Ja!" antwoordde op de vraag of zij er weleens van droomden alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen. Waarom zou dat zijn?

Poffertjestent

Je hebt de oppervlakkige redenen, zoals weer en verkeer. Als ik in de file naar het zwiepen van mijn ruitenwissers zit te kijken, lijkt een poffertjestent in Patagonië mij ook opeens heel aantrekkelijk.

Maar er zijn ook diepere redenen. Ik denk dat heel wat mensen van binnen de vraag voelen: "Dit ben ik geworden, maar wie zou ik nog meer kunnen zijn, als ik maar zou durven?"

Romantisch

Misschien dat dit het succes verklaart van de hausse aan tv-programma’s waarin mensen ergens anders opnieuw beginnen: Ik vertrek, Helemaal het einde, Het roer om... De lijst is lang.

Ik ben dik tevreden met mijn leven in Nederland, maar het idee alles achter je te laten en samen eropuit te trekken heeft onmiskenbaar iets romantisch. Maar ik hoef maar te denken aan de logistieke, financiële en emotionele shitstorm van zo’n verhuizing of ik heb er al geen zin meer in.

Camping

De mensen uit die tv-programma’s hebben daar geen last van. Dat zijn onvermoeibare optimisten en doorzetters. Camping beginnen in Tsjechië zonder dat je Tsjechisch spreekt, of zelfs maar Engels? Gaat helemaal goed komen.

Huis gekocht in Frankrijk dat aangevreten blijkt te zijn door een zwerm termieten? Gewoon blijven lachen. Er vallen bomen door het dak, funderingen spoelen weg, ze worden altijd opgelicht door de plaatselijke aannemer en de vergunningen zijn nooit op orde, maar ze ploegen moedig voort.

Sleur

En thuis vanaf de bank, in mijn joggingpak met warme sokken, ploeg ik met ze mee. Ik kijk er graag naar, want ik heb bewondering voor dit soort avonturiers. Eén ding vind ik wel: ze hebben het vaak over de sleur die ze achter zich laten. Maar sleur, dat ben je zelf.

Als jij je leven of relatie saai vindt, hoef je niet naar de andere kant van de wereld te verhuizen om dat op te lossen. Je neemt jezelf tenslotte mee. En ‘een plek waar je nog nooit geweest bent’ hoeft niet Patagonië te zijn; het kan ook Paterswolde wezen. Wat je buiten zoekt, kun je vaak ook binnen vinden.

