Wybrich en Gerard moesten hun Franse B&B sluiten: ’Gelukkig hebben we geen restschuld’

Premium Financieel

Sunweb: keuze naar oranje reisgebied voortaan aan klant

Reisorganisatie Sunweb laat klanten voortaan zelf de keuze of men nog naar een ’oranje’ reisbestemming wil, in plaats van de reis op voorhand te annuleren. Daarmee wordt de opstand in de reiswereld breder, want ook TUI heroverweegt het besluit om geen reizen uit te voeren naar oranje gebieden.