’De eroticabeurs ziet de vraag naar sekspoppen elk jaar stijgen’

Archief en dj’s krijgen een plek in Haagse atoombunker

Een voormalige atoombunker onder de dependance van Universiteit Leiden aan de Schedeldoekshaven in Den Haag wordt het nieuwe onderkomen van het Haags Gemeentearchief. Ook nemen jonge muzikanten en dj’s naar verwachting eind 2023 hun intrek in de schuilplaats die werd gebouwd in de Koude Oorlog voor ...