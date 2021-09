Daghoroscoop 4 september - Maak tijd vrij voor je geliefde, Ram

VANDAAG JARIG

In jouw liefdesleven en waar het je gezondheid betreft lijkt de huidige situatie stabiel te blijven. De planeet die zich met jouw carrière bemoeit en degene die jouw financiën bepaalt zijn het hele jaar actief en zullen korte termijn trends bewerkstelligen die jou geen kwaad zullen doen.

ZONDAG JARIG

In het leven van ouders of meerderen kunnen ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden die ook jou zullen raken. Bestaande en vertrouwde regels moeten wellicht worden bijgesteld. In de carrière van je partner kunnen noodgedwongen veranderingen optreden, maar die zullen goed uitpakken.

RAM

Ruzie met je partner over een financiële kwestie is eenvoudiger op te lossen als de sfeer vredig is. Onderbreek je drukke sociale leven eens en maak tijd vrij voor je geliefde. Doe dat echter wel met de nodige empathie.

STIER

Het anderen naar de zin maken kan voelen of je bergen moet bedwingen. Houd rekening met kritiek en klachten. Probeer meer aandacht op te brengen voor de wensen van je partner. Sluit op de een of andere manier een compromis.

TWEELINGEN

Probeer dit weekend te ontsnappen aan de gebruikelijke routine. Ga uit en geniet voor de afwisseling eens van andermans kookkunst. Geef toe als je geliefde de zinnen heeft gezet op iets bijzonders, al is dat nogal duur.

KREEFT

Je zult weinig tijd hebben voor ontspanning als er zaken moeten worden gedaan en er geld te verdienen valt. Treed zo handig mogelijk op en laat geen kansen door de vingers glippen, want ze zullen je niet blijven toestromen.

LEEUW

Oudere familieleden kunnen verzorging nodig hebben en hun problemen met je willen delen. Gedoe rond een woning maakt het leven er niet eenvoudiger op. Geef niet toe aan het gevoel dat de hele wereld tegen je is.

MAAGD

Het leven gaat niet altijd over rozen en je kunt iets vernemen dat je liever niet had gehoord. Steek je hoofd niet in het zand. Wat er ook aan de hand is, het vereist een eerlijk antwoord en goed overwogen actie.

WEEGSCHAAL

Doe jezelf geen geweld aan als je voor iets wordt uitgenodigd waarin je geen zin hebt. Besteed liever tijd aan degenen om wie je geeft dan aan kennissen die jou ’nodig hebben’ als bladvulling. Verzin een excuus en blijf beleefd.

SCHORPIOEN

Verdiep je in je situatie; breng het probleem in de openbaarheid als iemand jouw gezag probeert te ondermijnen. Laat je niet van de wijs brengen; alles wijst erop dat jij aan het langste eind zult trekken als je kalm blijft.

BOOGSCHUTTER

Een gebeurtenis kan je herinneren aan het verleden en je achtergrond. Het lijdt geen twijfel dat een deel van jouw leven achter je ligt en dat je vooruit moet kijken. Zorg dat je je zaken op orde hebt voor je je verdiept in de toekomst.

STEENBOK

Besteed aandacht aan gezamenlijke bezittingen. Je inkomen kan stijgen door verstandig te investeren of actief te zijn op de beurs, maar alleen als je tevoren goed en zorgvuldig research hebt gedaan.

WATERMAN

Naarmate dit weekend vordert krijgt het meer glans. Artiesten krijgen te maken met een golf van inspiratie die elk project waarmee ze bezig zijn ten goede komt. Een romantisch diner zal een kroon zetten op je geluk.

VISSEN

Je kunt iets bijzonders tot stand brengen als je artistiek begaafd bent. Je zult beseffen dat een nieuwe richting voor je openligt. Een onverwacht inzicht maakt duidelijk welke de volgende stap is die je moet zetten.

