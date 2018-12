Jolanda (54) is na 19 jaar alleen weer verliefd

"Toen de kinderen klein waren ben ik gescheiden. De eerste jaren gaf ik de kinderen prioriteit. Ik heb wel wat gedate, maar stelde altijd de kinderen voorop. Pas toen ze uit huis gingen begon ik wat meer aan mezelf te denken.

TERRAS

Ik vind het heel leuk om alleen naar een stad te gaan. Een dagje met mezelf op stap. Lekker shoppen, op een terrasje zitten, koffie drinken. Ik maak nogal makkelijk contact, dus toen ik in Amersfoort een leuke man zag zitten op het terras raakten we aan de praat. Hij is ook gescheiden en het klikte gelijk heel erg goed.

We bleven praten en hebben diezelfde week nog een keer afgesproken. Daarna ging hij vrij snel voor drie weken op vakantie, maar we hielden contact. Na zijn vakantie is alles in een stroomversnelling geraakt. We hebben heel wat heen en weer gereisd en op een dag vroeg Walther of ik bij hem wilde komen wonen.

VERLIEFD

We zijn nu zes maanden verder en we wonen samen in Alkmaar. Het voelt superfijn en we zijn net twee verliefde pubers. Alles is heel snel gegaan, maar waarom zouden we wachten als het zo goed voelt. Er is nog geen onvertogen woord gevallen.

Mijn kinderen moesten wel wennen aan het feit dat ik hun ouderlijk huis verliet en naar de andere kant van het land ging. Ik heb inmiddels ontslag genomen en zoek een baan in deze kant van het land. Ik heb lang in de zorg gewerkt, maar wil nu iets compleet anders. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

SMOESJES

Volgens datingcoach Denise Janmaat is er veel eenzaamheid in deze leeftijdsgroep, maar kun je ook op deze leeftijden een leuke partner vinden: "Je kunt je leeftijd als excuus gebruiken, maar ik heb zelfs een man van 85 nog aan een leuke vrouw geholpen.

Als het hem lukt. Waarom jou dan niet? Je hoort ook dat oudere mannen op jongere vrouwen vallen, maar dat is iets wat ik niet zie in de praktijk. Vaak willen mannen juist een leuke vrouw van hun eigen leeftijd. Misschien een paar jaartjes jonger maar niet meer dan dat. Dus weg met de smoesjes. Straal zelfvertrouwen uit! Het begint ermee hoe je in de spiegel kijkt. Als je weet wat je waard bent sta je er anders in."

DOLEND

Janmaat heeft nog wel wat tips voor de dolende dater op leeftijd: "Je kunt overal iemand ontmoeten. In de lift, bij de supermarkt, in de sportschool. Begin gewoon een gesprekje. Zie je iemand bij het wijnvak, vraag dan wat een lekker wijntje is.

Voor je het weet heb je een leuk gesprek. Je ziet vaak dat mensen die ouder zijn en langer alleen onzekerder worden. Ze hebben hun partner verloren of een relatie is op een nare manier geëindigd, dan loop je niet meer met je borst vooruit.

VERHAAL

Als dat een tijdje duurt word je eenzaam en is er angst om contact te leggen. Deze tijd van het jaar voelen mensen dat extra, nu het eerder donker wordt, mensen in hun huis zitten en de feestdagen plannen. Daarom is het belangrijk te oefenen met contact maken.

Maak daarom eens oogcontact in de trein, zeg eens gedag, of spreek iemand aan in de lift. Je zult zien dat het steeds vertrouwder wordt. Iedereen heeft een interessant verhaal. Jij ook! Maar je moet het wel willen delen. Je zult zien dat het steeds beter gaat en je weet nooit wat eruit voortkomt. Als je je koppie laat hangen zien ze jou niet."