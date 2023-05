Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Zo’n ge-anti aged hoofd op het lichaam van een menopauzale vrouw? Dat is toch geen gezicht?’

Door Miriam Mars Kopieer naar clipboard

Journalist Miriam Mars (55) krijgt vaak te horen dat ze er zo goed uitziet voor haar leeftijd. Dat doet haar toch de wenkbrauwen fronsen. Want is dat nou lief of juist vals bedoeld?