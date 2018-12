Monique viel 48 kilo af: Maar ik ben nog niet happy

"Vijf jaar geleden heb ik een maagverkleining gehad en viel ik 48 kilo af. Na al die jaren ben ik nog steeds op gezond gewicht. Maar of ik happy met mezelf ben? Nee. Ik heb steeds meer ik-voel-mij-dik-dagen zoals ik die noem.

OVERTOLLIGE HUID

Ik voel me dan down door al die overtollige huid. Mijn lichaam kan ik enigszins verbloemen met kleding. Niemand ziet wat eronder zit: maar ik wel. In huis heb ik geen spiegels; de confrontatie is té groot.

Voor het normaal kunnen functioneren in het dagelijks leven is het overtollige vel ook erg vervelend. Sporten doet pijn omdat onder mijn huid smet komt, dat gaat schuren en irriteren. Binnenkort ga ik naar de sauna maar dan wel op de badpakdag. En nee, dit doe ik niet voor een ander. Ik vind het gewoon naar als mensen naar mij gaan staren.

'Het leidt wel af als je zulke strakke truitjes draagt'

VEL TOT JE BENEN

Buitenstaanders begrijpen niet hoe ik mij dik kan voelen. 'Je bent 48 kilo afgevallen!' roepen ze dan. Maar zij zullen nooit snappen hoe ik mij voel. Meerdere keren heb ik bij mijn verzekeringsmaatschappij aangeklopt voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor een eventuele buikwandcorrectie.

Maar helaas voldoe ik niet aan hun criteria. Vel moet dan namelijk op een bepaald niveau hangen; halverwege je benen. Of je moet onbehandelbaar smet hebben en dat heb ik alleen tijdens het sporten of in de zomer. Elke keer kreeg ik weer 'Nee' te horen. En dat is moeilijk…

LELIJKE EENDJES

Als 'laatste' redmiddel had ik mij opgegeven voor Lelijke eendjes. In dat tv-programma worden mensen geopereerd. Ik heb kinderen en dan komt mama opeens in haar blote kont op televisie. Dat kan best heftig zijn, maar het maakte hen niks uit.

Ze wisten hoe graag ik dit wilde. Ik kwam tot de een-na-laatste ronde en toen kwam er wéér een afwijzing. Ze hadden gekozen voor de andere kandidaat. De moed zakte opnieuw in mijn schoenen.

BELOOND

Begrijp me goed, ik snap het heel goed als mensen zeggen: 'Je hebt al een operatie gehad en nu wil je er weer een krijgen?' Maar als je al zo lang op gezond gewicht bent en echt die omschakeling in je hoofd hebt gemaakt, vind ik dat zoiets beloond mag worden.

Mensen die hetzelfde hebben doorstaan als ik beamen dit. Ik zal doorgaan met mijn strijd naar het normaal kunnen functioneren en bewegen in het dagelijks leven, en weer happy zijn met mezelf!”