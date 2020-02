Daghoroscoop 7 februari

VANDAAG JARIG

U zult vaker dan voorheen het gezelschap gaan zoeken van spirituele mensen; dat kunnen ook medewerkers zijn. U krijgt met belangrijke, invloedrijke lieden te maken, die uw vrienden kunnen worden. Uw dromen kunnen voorspellend zijn zoals dat eigenlijk uw leven lang al het geval is.

RAM

Richt, wat u ook gaat doen, de blik op het heden; met een zelfverzekerde houding zal de dag prima verlopen. U kunt ergens worden verwacht waar u niet eerder bent geweest. Blijf bij de les zodat u geen dingen vergeet als u onderweg bent.

STIER

Door een nieuwe situatie kunnen u de ogen worden geopend voor werk dat u voorheen als een bedreiging zag van uw onafhankelijkheid. Wees op uw hoede voor onoprechte lieden die u een voorstel doen waaraan een luchtje kan zitten.

TWEELINGEN

Hoewel de mensen die u ontmoet aanvankelijk een gunstige indruk zullen maken moet u, als het een belangrijke kwestie betreft, niet op het eerste gezicht afgaan. Safety first is een goed motto. Bouw vanavond een feestje met vrienden.

KREEFT

Houd er rekening mee dat u lang en hard zult moeten werken en invallen voor een afwezige collega kan uw agenda nog verder belasten. Een geschikte dag om vrij te vragen maar wacht tot maandag met een dergelijk verzoek.

LEEUW

Als u blijft denken in termen van vage verwachtingen en dromen zal de werkelijke actie aan u voorbij gaan. Laat u liever met de stroom meevoeren dan een idealistisch denkbeeld na te jagen Wees niet te breedvoerig als u iets uitlegt.

MAAGD

Vechten voor wat rechtvaardig is, of dat nu gaat om een persoon of een situatie, kan veel tijd in beslag nemen, maar zal de inspanning waard zijn. Geen geschikte dag om iemand om hulp te vragen; het kan u meer kosten dan u ontvangt.

WEEGSCHAAL

Als de toon de laatste tijd wat al te ernstig was is het nu tijd voor lichtere kost. Humor zorgt in elke situatie voor ontspanning en als u zich vrolijk manifesteert trekt u mensen aan die de amusante kant van het leven belichten.

SCHORPIOEN

U doet er goed aan uzelf een uitgevenlimiet te stellen als u niet wilt dat uw bankrekening een diepe duik neemt. Vraag iemand die daar goed in is hoe u uw uitgaven zou kunnen verminderen als u daar zelf geen gat in ziet.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met heel wat actie. Maak uw werk af met zo min mogelijk inspanning, maar blijf wel oplettend als u niet in conflict wilt komen met uw superieuren. U kunt op invitaties rekenen waarop u graag zult ingaan.

STEENBOK

De kosmos richt de schijnwerper op uw liefdeleven of het gebrek daaraan. Een ex kan weer op het toneel verschijnen en oude wonden openen of juist voor nieuwe opwinding zorgen. Probeer u zo neutraal mogelijk op te stellen.

WATERMAN

Het kan een plezierige dag worden met leuke ontmoetingen of u nu op het werk bent of sociaal op pad. U doet er goed aan een niet al te ernstige indruk te maken. Een luchtige en makkelijke houding draagt bij aan elke relatie.

VISSEN

Overdrijf niet in wat u ook van plan bent. Verzet u tegen de neiging te veel te eten of te drinken en blijf binnen uw budget als u gaat winkelen. Bespreek uw ideeën niet met een buitenstaander, die zich er meester van kan maken.