Deze week in Blootgeven staat Bianca Klijnsma (48). Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Vroeger was zij bikini/fitnessmodel maar toen zij met een zware blessure thuis kwam te zitten, besloot ze wat liever voor haar lichaam te zijn. Bekijk het resultaat hier!

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik