Daghoroscoop 30 december - Geef je partner niet van alles de schuld, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Eind 2020 is de planeet Saturnus, die over je financiën gaat, in je horoscoop gearriveerd en hij zal daar in 2022 blijven regeren. Dat is goed nieuws, maar je zult desalniettemin hard moeten werken. Daar komt bij dat je de nodige financiële conflicten en rebellie zult moeten regelen.

RAM

Zakelijke en financiële plannen die de afgelopen weken zijn vertraagd kunnen op verbetering rekenen. Onderhandelingen komen weer op gang en zij die wachten op een benoeming of promotie zullen niet lang meer in spanning zitten.

STIER

Je kunt te maken krijgen met een intense emotionele ervaring of bij een drama betrokken raken. Laat je niet verleiden tot het onthullen van geheimen. Een chirurgische ingreep zal volgens plan verlopen. Een dreigend conflict koelt af.

TWEELINGEN

Dagdromen kunnen je ver weg voeren van de realiteit. Hoewel je een groot hart hebt en met de meeste mensen overweg kunt, kun je in een relatie het vuur na aan de schenen worden gelegd. Geef je partner niet van alles de schuld.

KREEFT

Dagelijkse routine zal je rust geven en nieuwe energie. Zorg voor een efficiënte organisatie. Breng je administratie op orde en doe hetzelfde met je archief. Vul je garderobe aan. Houd rekening met onverwacht bezoek van een vriend(in).

LEEUW

Overdreven aandacht voor een seksuele relatie kan al het andere overschaduwen. Een aanstaand hoogte- of dieppunt lijkt onvermijdelijk. Alles wijst op een beslissend moment; je glas is ofwel halfvol, of helemaal leeg.

MAAGD

Tref nu voorbereidingen als je met oudjaar gasten krijgt. Maak er een elegante gebeurtenis van voor een select groepje vrienden en collega’s. Houd in weerwil van alles wat je organiseert rekening met een onverwachte gebeurtenis.

WEEGSCHAAL

De kosmos geeft een positief signaal dat garant staat voor vooruitgang in het komende jaar. Je hebt de tijd gehad om een paar kwesties te heroverwegen en nu kun je de weg inslaan naar je doel. Een uitgestelde reis kan doorgaan.

SCHORPIOEN

Betaal rekeningen. Probeer uitstel te krijgen als je moeite hebt met betalen, teneinde een boete te voorkomen. Schrijf je in bij een uitzendbureau of voor een cursus als je ongelukkig bent met je werk.

BOOGSCHUTTER

Wees vandaag vooral praktisch. Lees gemiste berichten een beantwoord correspondentie. Besluit het jaar niet zonder dit volbracht te hebben, zodat je er in het nieuwe jaar niet meer mee geconfronteerd wordt.

STEENBOK

Wees niet wanhopig als schuldgevoelens je plagen over de hoeveelheid drank en voedsel die je tijdens de kerstdagen tot je hebt genomen. Begin op de eerste dag van het nieuwe jaar met een gezondheidsoffensief en noteer je vorderingen.

WATERMAN

Hoewel je best alles in je eentje op kunt knappen, kan er vandaag teamwerk van je worden verwacht. Houd bij het nemen van beslissingen rekening met degenen die je liefhebt. Je kunt als leidinggever worden getest.

VISSEN

Er kan je een plezierige verrassing te wachten staan. Anderen zullen zich achter je scharen juist wanneer je hen nodig hebt. Taken die inspanning en concentratie vereisen kunnen echter vermoeiender zijn dan gebruikelijk.

