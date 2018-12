’Steven en Do... Het kan haast niet intiemer’

Vanaf mijn vakantieadres in Madrid heb ik een heel zenuwcentrum weten te bouwen om toch voor jullie en mezelf naar Expeditie Robinson te kunnen kijken. Dus here we go!

VLOOIEN

Loiza voelt zich in het nauw gedreven. "Als vlooien op een hond" roept ze als ze ook maar dénkt aan terug moeten naar het andere eiland. "Die maken me af." Die maken je inderdaad af meid. Blijf maar mooi op Winnaarseiland.

Maar hoewel ze nu al even op dat eiland zit, ver weg van al het gekonkel, is ze niet gek. Ze voelt aan alles dat er dingen gaande zijn en hoe zonnig Steven ook lijkt in haar gezicht, ze vertrouwt hem voor geen meter. En terecht.

PRINSES

Kijk, ik weet dat het een spel is en dat er tactisch gespeeld moet worden maar jemig die Laurie! Ik trek het allemaal maar slecht; zo sneaky. Als ze nou ooit een proef had gewonnen of niet als een van de eerste eruit zou liggen, dan mag ze achter iemands rug best eens wat uithalen.

Maar 'prinses Laurie' ligt de hele dag op haar kadetten in dat kamp. Zeurt over anderen, ouwehoert over anderen... Dan ben je dus alleen zover gekomen OMDAT je over mensen ouwehoert. Is toch geen Robinson mensen!

AFVALRACE

Afvalrace, daar zijn ze op zich al drie weken mee bezig toch? Letterlijk en figuurlijk. Nou Do zit in ieder geval vol zelfvertrouwen. Ze weet van zichzelf dat ze surft. Goed zo meid, zelfkennis is de beste kennis die je hebben kunt. Bij de eerste ronde dacht ik nog even 'HUP Nienke, maak ze af' maar tja, evenwicht... We wisten al dat dat eigenlijk onbegonnen werk is.

'Prinses Laurie' heeft het bekoord om ook weer met haar kadetten van het bamboebed af te komen en zorgt er samen met Nienke voor dat de eerste ronde vijf dagen duurt. Ik dacht heel even dat Dennis zou roepen dat ze er maar mee moesten ophouden. Er zat niet echt brood in. Toch is het 'surfergirl Do' die uiteindelijk wint. Vind ik toch knap, mag ook best gezegd.

TOPJE

Op Winnaarseiland worden allerlei gevoelens onder stoelen of banken gestoken want eigenlijk zijn Steven en Do extreem gelukkig om elkaar weer te zien. Steven ziet al vanaf 34 km afstand 'da bekende topje' aan komen varen en is al in extase.

Maar dat mag hij niet laten blijken want 'Sherlock Holmes Loiza' heeft ook allerlei onderbuikgevoelens. En daar is een prettig weerzien er geen van. Die meid is zo slim. Ze heeft alles door!

Als Steven en Do dan toch even alleen zijn kan het haast niet intiemer. Omdat er jeugdige kijkers zijn, zorgt de regie maar voor een setje 'zoemende' bijen op het beeldscherm. De boodschap is echter overduidelijk.

TACTIEK

Intussen op het andere eiland moet er een tactiek bedacht worden. Ik heb het naar de tv geschreeuwd dat het moet dus ze hebben dit ogenschijnlijk gehoord. Wat precies wist ik dan weer even niet maar that is where Nienke comes in. Wat ze bedenkt is geniaal, gemeen (extreem) maar geniaal. En hoe ze dit vervolgens uitwerkt verdient een Oscar, Gouden Kalf... Alles!

Op Winnaarseiland wordt nog even aan de proteïne-inname gewerkt want daar is de eetproef. Ik vind hem in combinatie met een rekensom wel veel minder leuk maar het blijft vermakelijk. Tevens heb ik het idee dat RTL op kosten aan het besparen is en de kijker alvast laat wennen aan het hebben van maar 1 presentator. Steven wordt ingezet en dat gaat best prima.

MISLUKT

Het plan van Nienke mislukt genadeloos en ik schreeuw maar weer eens naar mijn scherm waarom Loiza niet gewoon een berg stemmen heeft ingezet?! Maar dat is natuurlijk om volgende week haar hachje te kunnen redden. Ik baal dat Nienke eruit is. Enorm. Wat een genot was die meid om erbij te hebben, Nu is al mijn hoop gevestigd op Loiza. ZET HEM OP SCHAT!