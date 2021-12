Daghoroscoop 28 december - Er hangt een schaduw over je liefdesleven, Vissen

VANDAAG JARIG

Jouw horoscoop wijst in de richting van een verplaatsing, dat hoeft geen verhuizing te zijn. Het kan ook de toegang betreffen tot een locatie die niet jouw eigendom is, of je maakt tijdelijk ruimte om je bestaande woning of bedrijf zo ingrijpend te renoveren dat het als nieuw zal aanvoelen.

RAM

Zodra je bent bijgekomen van een nogal roerige ochtendsfeer zul je opvrolijken. Denk eens na over het afgelopen jaar en maak een lijstje van je goede voornemens voor 2022. Wees eerlijk als je noteert wat je dit jaar niet hebt bereikt.

STIER

Er kunnen zich in een relatie problemen voordoen en van jou zal worden verwacht dat je de sterkste partij bent. Zadel jezelf niet op met denkbeeldige zorgen; als je gewoon doorwerkt waaien de onweerswolken weer over.

TWEELINGEN

Plannen kunnen op een betonnen muur stuiten. Liever dan gefrustreerd op te geven moet je alternatieve plannen bedenken. Als je eenmaal zoekt zul je verbaasd zijn over de keuzes die je hebt. Houd genoeg cash achter de hand.

KREEFT

Jij of je partner kan op het punt staan een andere carrière te kiezen en dat zal tot enige onzekerheid leiden. Zakelijke onderhandelingen kunnen op niets uitlopen en sociale ontmoetingen kunnen meer een bezoeking zijn dan een genoegen.

LEEUW

Probeer deze dag aan je gezin te wijden. Zoek deze week contact met een ieder die je lief is. Schenk ouders wat extra aandacht en zorg. Bemoei je er niet mee als er een meningsverschil ontstaat tussen je partner en naaste familie.

MAAGD

Liefst zul je willen terugkeren naar de gewone gang van zaken. Houd echter rekening met pech of tegenslag en met vertraging als je gebruik maakt van het openbaar vervoer; bel de mensen die op je wachten zodat zij op de hoogte zijn.

WEEGSCHAAL

Je zult de schroeven strakker moeten aandraaien om alles voor elkaar te krijgen voor een party of het leveren van goederen of diensten. Onttrek je niet aan financiële verplichtingen als je met een schone lei met 2022 wilt beginnen.

SCHORPIOEN

Vanochtend ben je op je best. Eén en al charme, gastvrijheid en vriendelijkheid. Je zult echter weinig geduld hebben met domkoppen. Via een club kun je een nieuwe groep mensen leren kennen die fascinerende hobby’s hebben.

BOOGSCHUTTER

Te veel nadenken over alles wat je bezighoudt en gedaan moet worden bezorgt je stress, dus doe dat niet. Misschien heb je de kaars de afgelopen dagen aan twee kanten gebrand, ben je uitgeput en zijn je zenuwen overbelast.

STEENBOK

De planeten staan niet erg positief waar het romantische relaties betreft, maar echtparen hebben niet te klagen. Niet functionerende of ongewenste cadeaus retourneren zal niet makkelijk zijn; stel het uit tot vrijdag.

WATERMAN

Geef je loopbaan en professionele vraagstukken voorrang als je moet werken. Een ontmoeting met een invloedrijk iemand kan je ertoe brengen naar een andere werkkring uit te zien. Verwaarloos je gezin en je vrienden niet.

VISSEN

Er kan een schaduw over je liefdesleven hangen. Heb je je partner bedrogen, dan zul je aan de schandpaal genageld worden. Onthullende feiten kunnen aan het licht komen. Let op de tijd, anders loop je ook nog een afspraak mis.

