Daghoroscoop 10 februari - Maak een keuze en zet door, Boogschutter

Als je niet in het voorjaar je kansen grijpt, sta je later dit jaar voor een dichte deur. Sta open voor compromissen als je succes wilt hebben. Zet je persoonlijke charme in, maar blijf ook oog houden voor de behoeften van anderen. Besef dat het niet alleen om jou draait. Blijf emotioneel in evenwicht.

RAM

Je kunt voor een paar verrassingen komen te staan. Een project waaraan je met animo begon, kan tegenvallen of tot stilstand komen. Let op je geld; je kunt het kwijtraken aan een geslepen type of een veel te dure aankoop doen.

STIER

Roddels bewijzen soms hun nut, maar er kunnen ook dingen gebeuren die je liever niet weet. Stuur een gesprek dat louter roddels bevat een positieve kant op, anders word je zelf het volgende slachtoffer. Deel je ervaringen met vrienden.

TWEELINGEN

Door samen te recreëren kunnen betere arbeidsrelaties worden opgebouwd. Artiesten kunnen nu de prijs krijgen die zij vragen. Als je gezelschap zoekt zul je dat vinden, tenzij je al te selectief bent. Oordeel niet te snel.

KREEFT

Je vastberadenheid krijgt een knauw als pessimisme de boventoon gaat voeren. Heb je iets naars meegemaakt? Je kunt met je talenten veel geld verdienen, maar als je te kritisch bent, zul je stranden voor je het water ingaat.

LEEUW

Spaar jezelf door niet te streven naar perfectie. Via je partner kan financiële voorspoed je deel worden. Ook kun je in een of ander opzicht beroemd worden of naam maken. Neem je plichten serieus en kijk verder dan het alledaagse.

MAAGD

In elke relatie kun je in principe succesvol zijn, mits je je niet te kritisch opstelt. Ontspan en zorg voor evenwicht. Ga ervan uit dat je alles aankunt. Neem uitnodigingen aan en omring je met gelijkgestemden. Samen ben je sterk.

WEEGSCHAAL

Betere communicatie zorgt voor meer begrip tussen jou en je naasten. Je interesse in een bepaalde tak van sport kan plotseling heel serieus worden en je leven meer kleur geven. Misschien schuilt er een professional in je.

SCHORPIOEN

Je kunt in je werk ineens profijt hebben van een studie die je hebt gedaan. Dring door tot de kern der dingen. Wissel resultaten uit met mensen die hetzelfde onderzoeken in andere landen. Test nieuwe ideeën en technieken.

BOOGSCHUTTER

Veranderingen in je leefomstandigheden lijken niet te vermijden; als je ervan uitgaat dat alles een bedoeling heeft, zijn nuances aanvaardbaar. Probeer te analyseren wat belangrijk is en wat niet. Kies zelf en zet door.

STEENBOK

Wees zuinig en keer elke euro om voor je hem uitgeeft. Een prima dag om financiële zaken te regelen, ook voor anderen. Je kritisch oog vindt achterdeurtjes en onrechtmatigheden. Gebruik empathie om mensen gerust te stellen.

WATERMAN

Een geschikte dag voor financiële zaken, zoals belastingen. Je kunt koopjes ontdekken en je evenwichtigheid bestempelt je als een goed onderhandelaar. Hard werken kan je promotie bezorgen met prettige consequenties.

VISSEN

Doe iets met je creativiteit of doe eens lekker gek. Trek de aandacht en test je grenzen; je zult je er prima bij voelen. Koop een cadeautje voor Valentijnsdag voor een (potentiële) geliefde; je kunt nu de mens van je keus aan je binden.

