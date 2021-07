Ga jij nog op vakantie of blijf je door corona maar helemaal thuis?

Een vakantie naar het buitenland levert op dit moment wellicht meer stress op dan ontspanning. Door de snelle stijging in coronabesmettingen trekken veel Europese landen de teugels aan. Dat werkt op de zenuwen van Nederlandse vakantiegangers, ziet de ANWB. Zij zijn deze dagen druk met het beantwoorden van duizenden telefoontjes van bezorgde Nederlanders met vakantieplannen.

Vakantie in het buitenland

Is het het nog wel waard om een vakantie in het buitenland te boeken? Of kun je het voor je eigen gemoedsrust wellicht beter laten? Reizigers wordt geadviseerd hun vakantie goed voor te bereiden en op de plaats van bestemming het nieuws niet uit het oog te verliezen. Kun je nog wel genieten als corona zo erg zijn stempel drukt op je vakantie?

Vakantie in Nederland

Sommigen kiezen ervoor deze zomer in eigen land te blijven. Zij zoeken bijvoorbeeld een camping of vakantiehuisje op. Maar wat een pech voor diegenen die ervoor kozen met een tent naar Limburg af te reizen. Veilig gekozen voor een vakantie in eigen land, tref je verschrikkelijk noodweer die je (letterlijk en figuurlijk) van de camping verdrijft!

Het is bekend dat het weer in Nederland niet te voorspellen is. Het noodweer in Limburg bewijst dat je vakantie in ons land daarom letterlijk in het water kan vallen. Daarnaast zijn de maatregelen in Nederland ook weer aangescherpt en moeten kroegen bijvoorbeeld om middernacht hun deuren sluiten. Zou jij een vakantie in Nederland nog zien zitten, of blijf je dan maar helemaal thuis?

Hoe dan ook, zuur het is zeker dat corona het vakantieplezier bederft. Zeker omdat vakantiedagen vaak al zijn opgenomen. Volgens De Telegraaf heeft een werknemer niet het recht deze vakantiedagen eenzijdig weer in te trekken. Een werkgever kan in alle redelijkheid instemmen, maar is dit niet verplicht als hij hier een goede reden voor heeft, zoals al geregelde vervanging. In dat geval blijft de vakantie dus gewoon staan.

Praat mee

