’Daarom ben ik fan van de Cito-toets

Met een bleek vertrokken snoetje zat de prinses aan tafel. Trillende handjes van de spanning. Toch al behept met een flinke dosis faalangst, viel het idee dat ze een Cito-toets moest maken 'die de rest van haar leven zou bepalen', zoals de juf met weinig inlevingsvermogen had gezegd, haar rauw op het dak. Bezorgd sleepten we homeopathische middeltjes aan die de zenuwen zouden bedwingen, kookten we haar lievelingskostje, spraken we haar moed in en stopten we gelukspoppetjes in haar zakken.

LAGER DAN GEMIDDELD IQ

De nervositeit van de prinses kwam niet uit de lucht vallen. Haar carrière op de basisschool was niet bepaald vlekkeloos verlopen. Als de dag van gisteren herinner ik me het briefje van de juf van groep 5. Of ik niet eens wilde komen praten. Ik wandelde blijmoedig naar school. Natuurlijk zou ze me gaan vertellen hoe geweldig ze mijn meisje vond... Nou, nee dus. De prinses droomde te veel, zei ze. En ze had het idee dat de lessen te snel voor haar gingen.

Dat ze het niveau van de anderen niet kon bijbenen. "Het zou me niet verbazen als ze een veel lager dan gemiddeld IQ heeft." Daar zat ik dan. Op zo’n lullig minikrukje dat langzaam door de vloer van de klas leek te zakken.

TESTEN

We lieten haar testen bij een psychologisch instituut. Ze kwam uit op een keurige 116. Niet geniaal, maar ook allesbehalve zwakbegaafd. Wel dyslectisch. Maar ja, wie is dat niet tegenwoordig? Is je kind niet woordblind, dan heeft het op z’n minst diverse allergieën of ADHD en een beugel. Anders telt hij/zij niet meer mee.

Ondanks die testresultaten sleepte de prinses jufs mening als een zware ballast op haar tengere meisjesschouders een schoolleven lang met zich mee. Want iedere nieuwe leerkracht kreeg diezelfde map onder ogen waarin het zwart op wit stond: 'Mogelijk zwakker begaafd'.

Je zou bijna vergeten dat je deze sushi niet kunt eten!

VMBO-K

Kreeg ze een test onder haar neus, dan sloeg de paniek toe. En zo belandde ze in groep 8 met een voorlopig advies: vmbo-t. "Maar", zei de toenmalige juf er achteraan, "ik ben bang dat het toch erg hoog gegrepen is voor haar. Ik denk dat ze gelukkiger zal zijn op vmbo-k. Daar kan ze tenminste meekomen."

We brachten de boodschap voorzichtig. Ze wilde zo graag naar dezelfde school als haar broer. Maar die ging niet lager dan havo, een onhaalbare kaart zo hadden we begrepen. We hielden lange gesprekken aan de keukentafel. Voerden voorbeelden aan van allerlei succesvolle mensen die ook niet meteen op het hoogste niveau waren begonnen.

ONAFHANKELIJKHEID

Uiteindelijk legde ze zich erbij neer. Misschien dat ze daarom minder gespannen aan haar Cito-toets begon. Of het waren de homeopathische druppeltjes die wonderen verrichtten. Want aan het vmbo-k-advies van de juf werd een overduidelijke vwo-score van Cito toegevoegd.

Wat waren wij als ouders blij met de onafhankelijkheid van de toets! We gingen met de school van haar broer praten en daar waren ze bereid haar, ondanks de tegenstrijdige adviezen, op de havo te plaatsen. Die heeft ze inmiddels glansrijk doorlopen. Ze had makkelijk naar het vwo gekund en zit inmiddels in het tweede jaar van de Kunstacademie.

'Ik bepaal zelf wat ik met kerst op tafel zet'