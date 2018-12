Linde loopt de helft van het jaar op blote voeten, en haar kinderen ook!

Waarom heb je ervoor gekozen om op blote voeten door het leven te gaan?

"Omdat ik het in de eerste plaats heel fijn vind om niks aan mijn voeten te hebben. Als je schoenen aan hebt, voel je steeds die zool onder je voeten en als je dat niet hebt, voel je telkens iets anders en dat doet heel veel met je. Je krijgt steeds andere signalen naar je hersenen, dus dat is eigenlijk veel natuurlijker en veel normaler voor je lijf.

We wonen bij het strand in Scheveningen dus ik droeg sowieso al vaak slippers en dan is het heel fijn om die uit te doen. Daarnaast is het erg gemakkelijk om gewoon de deur uit te lopen en niet hoeft te bedenken welke schoenen je aantrekt. Ook is het veel gezonder voor je lichaam om geen schoenen te dragen."

Je hebt twee kinderen, staan zij er ook zo in?

"Ja, die vinden het heel fijn en leuk. Ze zijn nu 4 en 8 jaar. Mijn dochter van 8 ging in het begin ook zonder schoenen naar school, maar tegenwoordig worden er weleens gekke dingen gezegd. Ze komt dus op een leeftijd dat het een beetje gek gevonden wordt. Daarom doet ze nu wel schoenen aan; van die hippe Vans. Dat laat ik dan ook gewoon gebeuren. Maar ik hou wel goed in de gaten dat ze gezonde voeten houden."

Hoe doe je dat dan als het koud is?

"Ik draag zo ongeveer van april tot oktober geen schoenen. Als het echt koud gaat worden, doe ik wel schoenen aan. Zogenaamde 'minimalistische' schoenen. Ze zien er normaal uit, maar dat zijn ze dus niet. Het lijkt namelijk voor je voeten en je lijf alsof je nog steeds op blote voeten loopt. Er zijn heel veel verschillende merken die er gewoon uitzien als normale schoenen, maar ze zijn soepeler, hebben geen hakverhoging en beschikken over genoeg ruimte."

Ben je weleens in iets gaan staan? Of uitgegleden?

"Nee, heel soms stap ik ergens in en dat kan weleens pijnlijk zijn. Maar eigenlijk gebeurt het bijna nooit. Ik ben alleen soms een beetje onhandig en dan stoot ik mijn voet bijvoorbeeld tegen een stoeptegel. Dat doet dan wat meer pijn, omdat ik geen schoenen aanheb. Je krijgt er wel super sterke voeten van. Ze kunnen wel tegen een stootje, want onze voorouders liepen ook altijd op blote voeten."

Hoe reageren mensen als je blootvoets loopt?

"Het scheelt dat wij in Scheveningen wonen. Dus dan denkt iedereen: die zal wel net van het strand afkomen. De mensen om mij heen zijn er wel aan gewend, maar anderen vragen vaak: ‘Loop je al lang op blote voeten?’ en ‘Stap je nooit ergens in?’. Ze denken dat je vaak in glas stapt, terwijl dat vrijwel nooit gebeurt. Mensen denken meteen aan de gevaren, terwijl ik eerder alle voordelen zie. Toen ik begon als fysiotherapeut, wilde ik niet alleen klachten verhelpen, maar vooral weten waar de oorsprong van die klachten lag. Daarom ben ik me meer gaan verdiepen in hoe het lichaam van nature hoort te bewegen. Inmiddels ben ik specialist op het gebied van ancestral movement (hoe ons lichaam van nature hoort te bewegen). Ik ontdekte toen: de mens is niet gemaakt om schoenen aan te hebben en op asfalt te lopen."

Raad je het ook mensen aan die bij jou komen in de praktijk of is het iets persoonlijks?

"Ik raad ze wel aan om goed te kijken naar wat voor schoenen ze dragen. De meeste mensen die ik behandel, schaffen op den duur ook minimalistische schoenen aan. En sommigen volgen mijn voorbeeld en vinden het leuk om steeds vaker op blote voeten te gaan lopen, maar dat is niet per se op mijn advies, het komt vooral uit henzelf."

