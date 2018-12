Broer en zus zoeken een man voor het kerstdiner

Jelmer: "Het idee om een oproep te plaatsen ontstond op een verjaardag. We waren een beetje aan het geinen dat onze ouders het zo leuk zouden vinden als we eens met zijn zessen aan tafel zouden zitten. In plaats van altijd maar met zijn vieren."

ROMMELKONT

Sanne: "Voor ik het wist was ik getagd in het Facebookbericht van mijn broer. Hij was zo enthousiast over het idee, dat hij vergeten was vooraf te vertellen dat hij het daadwerkelijk zou plaatsen. Of ik het erg vond? Nee! Ik vind het een hilarische actie. Echt iets voor Jelmer, zo lekker spontaan en enthousiast als hij is."

Jelmer: "De man die bij mijn zus zou passen is sportief, spontaan, kan koken en houdt van opruimen (niet doorvertellen, maar ze kan echt een rommelkont zijn, haha!). Qua uiterlijk heeft ze volgens mij niet echt een type waarop ze valt."

Stoned in de klas... Voelt jouw kind zich nog lekker op school?

AMATEURTONEEL

Sanne: "Mijn broertje valt op stoere, goed verzorgde mannen. Hij werkt in een kledingwinkel dus gevoel voor mode is een pluspunt. Ik denk dat hij niet een type heeft waar hij op valt, als hij maar betrouwbaar is."

Jelmer knikt: "Mijn zus heeft het goed omschreven waar ik op val. Hoe ik mijzelf zou omschrijven? Als een goedlachse jongen die wel van een grapje houdt. Zo ga ik elke week naar amateurtoneel, waar ik lekker gek kan doen en kan lachen. Verder ben ik winkelmanager."

BOOTCAMPLES

Sanne: "Ik houd van gezelligheid en heb daarom een druk sociaal leven. Het zou leuk zijn als mijn date dat ook heeft. Zoals Jelmer zegt, val ik op spontane mannen. Hoe leuk zou het zijn als iemand tegen je zegt: 'Pak je tas, we gaan een weekend weg'?

Ik ben verder sportief, zo volg ik diverse groepslessen op de sportschool en ga ik iedere dinsdagavond met vriendinnen bootcampen. Die bootcamples geef ik overigens zelf. Daarbij ben ik sinds kort managementassistent op de ziekenhuisafdeling radiotherapie."

DE IDEALE DATEPARTNER VOOR JELMER IS...

Niet allergisch voor katten (want ik heb twee katten).

In het bezit van borsthaar.

Goed in pianospelen (want mijn piano is aan het verstoffen).

Van mijn lengte (1.89 meter) of langer.

Rond dezelfde leeftijd (29 jaar).

Woonachtig in (de omgeving van) Katwijk.

Deel 5: Over doorgeslagen hygiëne, opnieuw vaccineren en schoolkamp

DE IDEALE DATEPARTNER VOOR SANNE IS…

Sportief en zeker geen iele man, het liefst (een beetje) gespierd.

Het liefst voorzien van stoppelbaardje.

Spontaan in zijn doen en laten.

Te porren voor een avondje bankhangen, mits niet te klef.

Het liefst iets langer dan mijn lengte van 1.70 meter.

Tussen de 30 en 38 jaar.

Woonachtig in (de omgeving van) Katwijk.

DOUCHEGEL OF BOEKENBON

"We gaan kaasfonduen en gourmetten. Met allergieën wordt rekening gehouden. Voor cadeaus wordt ook gezorgd: je kunt kiezen tussen een douchegel van Rituals of een boekenbon. Over slaapplekken en reiskosten kan onderhandeld worden."

Denk jij dat je de ideale kerstdate bent voor Jelmer of Sanne? Stuur dan snel een berichtje via Facebook!