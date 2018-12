Jacquelines dochter (18) overleed aan meningokokken

"Noa had net haar havo-diploma gehaald en was klaar voor de volgende stap: de luchtvaartopleiding Aviation. Mijn dochter was echt een topper. Ze deed op hoog niveau aan karate, sporten stond voor haar op de eerste plaats. Haar leven bestond letterlijk uit school, sporten, eten leren en weer door. Ze zeurde nooit en als je haar wat vroeg, was niets haar te veel. Er was geen ruzie met haar te krijgen. Gewoon een superlieve, hardwerkende meid.

OP DE KEUKENVLOER

Het was dan ook niets voor haar dat ze op een zaterdag in juli zó niet lekker was dat ze niet wilde werken en ook haar training cancelde. Ze had totaal geen fut. Die hele zondag was ze hangerig, maar het leek op een normaal griepje. Iedereen dacht dat ze gewoon moest uitzieken.

Tot ik haar de volgende ochtend op de keukenvloer aantrof. "Ik ben door mijn benen gezakt. Ik weet niet wat er is", zei Noa. Ik was hartstikke bezorgd en plande een afspraak in voor de volgende dag om bloed te laten prikken. Wellicht moest ze even minderen met sporten of misschien had ze wel pfeiffer? Dat had ik zelf ook gehad. Het zat me niet lekker, maar we stopten haar terug in bed.

PANIEK

Niet veel later riep haar broertje totaal in paniek; Noa had heel erg overgegeven. Alles zat onder en ze voelde zich hondsberoerd. Ik heb toen haar temperatuur gemeten: 39 graden koorts. Soms vervloek ik dat moment: als het 40 graden was geweest, was ik toen al naar de Eerste Hulp gegaan. Ze had heel erg hoofdpijn en met de belofte dat we de volgende dag meteen naar de arts zouden gaan, zijn we gaan slapen.

De volgende dag hebben we bloed laten prikken en zijn we daarna naar de huisarts gegaan. Bij de huisarts bleek de bloeddruk van Noa zo laag dat die haar direct doorstuurde naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. We gingen met de ambulance en voor ik het wist zat ik met haar bij de Eerste Hulp, waar opnieuw bloed werd geprikt.

BLOEDTRANSFUSIE

Toen ze daar was werd al snel besloten dat het beter zou zijn als ze naar het VU of AMC zou worden overgebracht, in verband met een bloedtransfusie, die niet in Beverwijk kon worden uitgevoerd.

Om haar over te brengen moest er een speciale ambulance vanuit Rotterdam komen en was het beter om Noa kunstmatig in slaap te houden om haar te vervoeren. Weer zei Noa alleen maar dat ze zich zo beroerd voelde. "Ja lieverd, ik weet het. Je gaat nu naar het VU en daar maken ze je wakker en kunnen ze met je aan de gang", stelde ik haar gerust.

LIEVE DINGEN

Ze hebben Noa uitgelegd wat ze zouden doen en haar daarna in slaap gebracht. Daar lag mijn dochter dan: aan allerlei slangen en monitoren. Haar vader kon het niet aanzien en bleef buiten de kamer wachten op de ambulance. Al die tijd zat ik bij haar en fluisterde ik lieve dingen in haar oor, wachtend tot ze overgebracht kon worden.

Toen de ambulance eindelijk gearriveerd was, bleek Noa’s bloeddruk zó laag dat het al levensgevaarlijk zou zijn om haar over te hevelen op een ander bed. Zelfs de marechaussee was al aanwezig om het vervoer bij te staan. Maar bij het overhevelen van het ene naar het andere bed ging het mis; er schoot vocht in haar longen.

REANIMEREN

Om mij heen hoorde ik alle alarmbellen afgaan. Alles was druk en chaotisch. Een arts sprong direct bovenop haar om haar te reanimeren. Overal om mij heen zag ik alleen maar blauwe jassen. Cees stormde naar binnen en schreeuwde het uit.

Ik liet hem weghalen, maar bleef zelf aanwezig. Het was als in een film. Nadat meerderen haar minutenlang hadden geprobeerd te reanimeren hoorde ik de vreselijke woorden: "We moeten haar laten gaan." Zodra het reanimeren stopte, stopte Noa binnen een paar seconden met ademen.

MENINGOKOK

Ik was vol ongeloof. Hoe kon dit gebeuren! Ik bracht een kind het ziekenhuis in dat niet eens zó ziek was en uiteindelijk gaat ze dood. Ook de mensen in het ziekenhuis waren stomverbaasd. Zo’n jonge, gezonde meid zonder ziekbed die zo plotseling overlijdt.

Ik weet niet meer wie mij er tijdens het hele gebeuren als eerste op wees, maar ook toen ze doodziek in het ziekenhuis lag werd de meningokok al genoemd. Later bleek uit het eerste bloedonderzoek dat we hadden gedaan dat Noa inderdaad die bacterie heeft gehad.

BUITEN DE DOELGROEP

Noa was daar niet tegen ingeënt. Niemand van ons, want we vielen allemaal buiten de doelgroep die werd opgeroepen voor de prik. We wisten niet eens dat je deze prik ook op een leeftijd die buiten de doelgroep valt bij de GGD kunt ophalen!

Waar Noa de bacterie heeft opgelopen? We hebben geen idee. Wel weet ik dat ik het de taak van de overheid vind om hierover betere en meer informatie naar buiten te brengen. Er wordt nu gezegd dat er dit jaar negentien 19 mensen zijn overleden aan de ziekte, maar ik denk dat het er veel meer zijn.

SECTIE

Want wij hebben sectie op het lichaam van Noa laten verrichten, dus we kennen de oorzaak. Maar wat als een ouder iemand plots overlijdt? Dan wordt vaak toch gedacht dat het 'gewoon aan het hart' lag.

Inmiddels is onze hele familie ingeënt tegen meningokokken. Ik hoop dat iedereen in ieder geval overweegt om dat ook te doen. Zelf probeer ik mensen bewust te laten worden van het feit dat de bacterie bestaat en dat die dus zulke catastrofale gevolgen kan hebben.

VERGOED

Mijn lieve Noa is er niet meer. Als we er meer over hadden geweten was dat wellicht anders geweest. En nee, waarschijnlijk krijg je het bedrag van je inenting niet vergoed, maar waar hebben we het over? Een paar tientjes en ze was er misschien nog geweest**. Ons lijden wil ik ieder andere ouder besparen… "

**Als je een kind dat buiten de doelgroep valt (of jezelf) wil laten vaccineren, dan kun je dat bespreken met je huisarts of bij een vaccinatiecentrum. De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin kost via de apotheek ongeveer 60 tot 80 euro. Hier kunnen nog kosten voor het consult bij komen. Meer info vind je op de site van het RIVM en op de site van het Rijksvaccinatieprogramma.

