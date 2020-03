’Allebei thuiswerken? Ik heb nu al ruzie!’

Lieve Sabine, de sociale terughoudendheid is pas een paar dagen van kracht en toch zijn de eerste irritaties tussen mijn man en mij al ontstaan. Wij moeten namelijk allebei thuiswerken van onze werkgevers. Iets wat we vanzelfsprekend ook doen want we zijn ons terdege bewust van het nut van de regels. Ik werk als secretaresse voor een groot internationaal bedrijf en moet de doorgeschakelde telefoon aannemen en e-mails beantwoorden.

Mijn man werkt voor een groot ict-bedrijf en vergadert al twee dagen non stop via skype en facetime. Ons huis is niet groot genoeg om ons echt af te zonderen én we hebben ook nog twee kinderen van 9 en 7 thuis. Ook zij hebben aandacht nodig en we moeten ze thuisonderwijs geven. Daarnaast zitten ze elkaar flink in de haren. Ik weet het even niet meer. Help!

Sabine: „Ik heb echt met je te doen en vrees dat er een heleboel gezinnen momenteel in dezelfde situatie zitten. Misschien dat er toch iets betere afspraken gemaakt kunnen worden tussen jou en je echtgenoot? Is het misschien mogelijk dat jij en je man wisselend op de slaapkamer kantoor houden? Als er door hem vergaderd wordt, dat hij even op jullie bed gaat zitten?”

„Ik neem aan dat jullie op laptops werken. Of is het misschien mogelijk om sommige werkzaamheden ’s avonds te doen? Zodat jullie de zorg voor de kinderen ook een beetje kunnen verdelen? Misschien heb je iets aan deze tips wat betreft je kinderen. Het is momenteel even roeien met de riemen die je hebt, en hopelijk komen jij en je man er samen een beetje uit. Want juist nu heb je elkaar hard nodig. Veel succes!”

