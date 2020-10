’Lange Frans, ga je diep schamen!’

Ga je diep schamen

Gisteren kwam in het nieuws dat het YouTubekanaal van Lange Frans door YouTube offline was gehaald. Op het kanaal van de rapper stonden video’s waarin hij verschillende complottheorieën deelde. Iedereen, Lange Frans incluis, begon onmiddellijk te schreeuwen en over elkaar heen te buitelen met de woorden dat onze democratie in gevaar was en dat er sprake was van censuur en dat dit ècht niet kón.

Ja, dit kon en kan wèl. Het YouTubekanaal van Lange Frans is niet door onze overheid, niet door ons kabinet, niet door Mark Rutte en niet door, voor mijn part onze koning offline gehaald, maar door het bedrijf YouTube zelf. Daar zat geen spatje censuur of iets ondemocratisch achter.

Al die mensen die daar meteen hun mening over gaven, al die mensen die als zwakke schapen achter elkaar aan liepen te blaten en kwistig rondstrooiden met termen als ‘onze democratie’, ‘onze vrijheid van meningsuiting’ en ’censuur!’: de hoek in met jullie. Ja Frans, jij ook. Ga je diep schamen.

Kip in de viswinkel

Op het moment dat jij je aanmeldt bij een sociaal platform als YouTube, dien je akkoord te gaan met de voorwaarden en richtlijnen zodat jij van hun diensten gebruik kan maken. Als jij je niet houdt aan hun regelement dan bestaat de kans dat ze je eruit flikkeren. Dan kan je wel moord en brand gaan lopen schreeuwen maar besef wel dat zij nog steeds de eigenaar zijn van dat bedrijf en jij je om de een of andere reden (ik noem een ’minister-president doodschieten’) niet hield aan het huisreglement.

YouTube is namelijk een bedrijf. Geen overheidsspeeltje of een democratisch model maar een bedrijf. En wat wil een bedrijf? Geld verdienen. Als jij met een bedrijf in zee gaat, gebruik maakt van de diensten van een onderneming of een winkel binnenstapt dan weet je wat je kan en mag verwachten toch? Je vraagt in een viswinkel toch ook niet om kip? Je vraagt bij de poelier toch ook niet om vis?

Er zijn landen waar mensen niet in een democratie leven. Er zijn miljoenen mensen die gebukt gaan onder censuur. Die geen vrijheid van meningsuiting hebben. Er zijn regimes die mensen zonder proces levenslang naar de gevangenis sturen. Er zijn landen, overheden, die om die redenen platforms zoals YouTube verbieden. In zo’n land leven wij godszijdank niet, dus doe alsjeblieft niet alsof dat wel zo is.

Dat iemand uit een viswinkel wordt gegooid omdat hij of zij kip eist heeft niets te maken met democratie of vrijheid van meningsuiting maar met stampvoeten en rellen om niets. Er zijn landen waar je voor minder in de gevangenis belandt. Dan lijkt mij offline gehaald worden door je eigen toedoen een stuk minder pijnlijk. Iets met ‘eigen schuld, dikke bult’.