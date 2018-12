Daar zijn we weer. Even hoor, ik zie de leader en besef hoe ongelooflijk traag dit seizoen verloopt. Het lijkt alweer een half jaar geleden dat Famke Louise over het eiland dartelde, Corry ladders bouwde from scratch en Toine van Peperstraten een blauwe maandag onderdeel was van deze groep. Jemig dit seizoen gaat aan me voorbij als dikke stront. Sorry.

EMOTIONEEL

Sneaky Laurie probeert Robin over te halen om boer Jan naar huis te stemmen maar dat gaat er bij de havenarbeider niet in. Hij begint een betoog in het voordeel van Jan waar de Tweede Kamer nog een puntje aan kan zuigen. Ik word er bijna emotioneel van.

Want inderdaad, je kunt veel over Jan zeggen maar hij zit er met zijn 53 jaar nog wel mooi in. Dubbel zo oud als sommige andere deelnemers. Hij hosselt alles bij elkaar: eten, onderdak, vuur... Jan is een ware Robinson!

LOVEBIRDS

De proef staat voor de deur, je hoort alle kandidaten stuk voor stuk 'voice-overen' dat ze willen winnen. 'Dit is mijn proef', 'Deze ga ik winnen', 'Die proef is van mij..'. Wat zegt 'prinses' Laurie? 'Loiza mag niet winnen!' Lekkere pro-actieve houding vriendin!

Ik denk dat ik nog nooit eerder zo hard naar de tv heb geschreeuwd als vanavond: 'BLIJF HANGEN LOIZA!!!' Ik had zoveel hoop, maar helaas... Ondertussen op Winnaarseiland grijpt Steven elke gelegenheid aan om Do op te tillen en/of sowieso aan te raken. #lovebirds. Naast eitjes gegeten worden er ook bijna eitjes bevrucht. Haha, sorry!

'Als het huis af is kunnen we eindelijk weer eens seks hebben'

SPANNING EN SENSATIE

Net toen ik het eigenlijk allemaal niet meer zag zitten en de tv wilde uitzetten tijdens de proef van Steven en Gregory, spoelt het beeld terug naar een dag eerder en kan ik alleen nog maar 'OMG OMG' uitkramen. Want wat een actie: Steven die met een strak gestreken smoel de proef verliest en zonder ook maar een zweetdruppel beweert: 'Tja, ik kon echt niet meer'.

Waar Nienke vorige week nog een Oscar verdiende, mag Steven ook een kleintje mee naar huis vandaag. Even later roep ik dat het geen Oscartje hoeft te zijn want: 'Doe maar een hele grote!' Want wat een geniale actie heeft hij uitgehaald, en wat heeft hij een dodelijk saaie aflevering omgetoverd in een van de spannendste ooit!

Mijn hart maakt een sprongetje: Loiza is door en wat hoop ik dat ze gaat winnen. Ik wil ook nog even gezegd hebben dat Robin ongelooflijk sportief reageert. Toffe peer en ik besef door het pleidooi van hem eerder deze aflevering dat het super knap is dat Jan er nog inzit. Die man is de belichaming van wat een Robinson moet zijn!

Ik heb er nu toch weer zin in... Dus tot volgende week!

'Beste wiskundelerares, sorry dat ik het u zo moeilijk heb gemaakt...'