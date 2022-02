Daghoroscoop 3 februari - De huwelijksklokken luiden, Boogschutter

VANDAAG JARIG

De kosmos zal jou dit jaar een aantal berichten sturen die je voordeel kunnen opleveren via de online wereld, sociale netwerken en technologie. Wat je momenteel ook doet, het internet en jouw technologische kennis zullen cruciaal blijken. Door daarin te investeren, ga je meer verdienen.

RAM

Er kan vandaag een eind komen aan een gevoel van vermoeidheid of lusteloosheid. Het wordt een productieve dag als je de kost verdient met een creatief talent. De planeten zullen jou helpen met het starten van een nieuw project.

STIER

Je zult met plezier doen wat anderen laten liggen als je barst van de energie. Dat bezorgt jou populariteit en bestempelt je tot een waardevol werknemer. Wat je doet zal onthouden worden, dus denk niet dat je andermans werk voor niets doet.

TWEELINGEN

Een vleugje glamour kan deze dag kenmerken. Als er op romantisch gebied sprake is van een dip, is wat extra inspanning vereist om de relatie op te peppen. Een potentiële romance moet stap voor stap worden ontwikkeld.

KREEFT

Niets zal boeiend genoeg zijn om een gevoel van verveling te verdrijven. Verdoe niet de hele dag met dagdromerij en kom in actie. Maak korte metten met frustraties en vier ze zeker niet bot op de mensen om je heen.

LEEUW

Wees behoudend met je zuurverdiende geld. Vereenvoudiging van financiële zaken, waaronder belastingen, leningen en verzekeringen, kan de komende weken gunstig uitpakken. Gebruik je tijd constructief en dwaal niet af.

MAAGD

Misschien moet je juridische stappen overwegen als je anderen jouw kant van een zaak duidelijk wilt maken. Wees niet bang de waarheid naar voren te brengen en zeg wat volgens jou niet fair is. Dat komt ook je eergevoel ten goede.

WEEGSCHAAL

Je kunt voortreffelijk werk leveren en je vermogen om een hoge standaard van efficiency te kunnen volhouden, neemt nog toe. Blijf goed voor jezelf zorgen en spreek af met een arts om gezondheidszorgen weg te nemen.

SCHORPIOEN

Fysieke inspanning kan vandaag jouw medicijn zijn tegen elke kwaal. Als je achter een bureau blijft zitten, stapelen teleurstelling en frustraties zich op. Zorg voor evenwicht tussen lichaam en geest. Ga wandelen in de lunchpauze.

BOOGSCHUTTER

Sociaal zou alles gunstig moeten verlopen. Het ontbreekt jou niet aan creativiteit en de kosmos helpt je hechte banden te smeden met de mensen om wie je geeft. Je kunt huwelijksklokken horen luiden of je gaat je huis opknappen.

STEENBOK

Met naasten kan vandaag ruzie ontstaan. Een meningsverschil of verwarring hoeft echter niet tot een definitieve breuk te leiden. Denk ook aan de positieve waarde van de relatie. Een onthulling zal jou niet uit balans brengen.

WATERMAN

Het levenstempo neemt geleidelijk toe. Je kunt de laatste fase bereiken in een proces dat je liefst in je eentje zou voeren. Je staat aan het begin van een gunstige periode op financieel gebied. Houd je geldstroom goed in de gaten.

VISSEN

De kans is groot dat je je op iets stort zonder er eerst goed over te hebben nagedacht. Dwing jezelf tot kalmte en luister. Laat je niet verleiden tot confrontaties. Als je assertief kunt zijn zonder te overheersen, is succes verzekerd.

