’Kan niet iemand anders met kerst het hoofdgerecht doen?’

Huize Laumans kent een prachtige kersttraditie. Ieder jaar nemen mijn vrouw en ik onszelf voor om met kerst met vakantie te gaan. Lekker naar de zon, ver weg van kalkoenen, kerstbomen en familieverplichtingen. En elk jaar vergeten we op tijd te boeken. Om er vervolgens medio november achter te komen dat alle tickets to the tropics krankzinnig duur zijn. „Volgend jaar moeten we echt op tijd boeken”, zeggen we dan tegen elkaar. Om vervolgens plechtig af te spreken dat we niet te veel gedoe willen met kerst.

Hoofdgerecht

Ook gebruikelijk: op dat moment komen de appjes. Zo ook dit jaar. Het eerste was van mijn moeder: „Wat doen jullie Eerste Kerstdag? Komen jullie bij ons eten?” Na overleg appte ik terug dat het ons gezellig leek en dat we graag zouden komen eten. Mijn telefoon tingelde opnieuw: „Leuk! Iedereen maakt wat. Je zusje heeft aangegeven het toetje te verzorgen en je vader en ik doen het voorgerecht. Dus als jij wil kijken naar een hoofdgerecht?”

’Ben ik er toch weer ingetuind’, dacht ik bij mezelf. Ik dacht aan Kerstmis 2018. Toen had ik kalfszwezerik met foie gras gemaakt. Dat was nog een hele klus. En dus vond ik eigenlijk dat ik dit jaar gevrijwaard was van het bereiden van een enerverend hoofdgerecht. Ik pakte mijn telefoon en tikte: „Ik heb eigenlijk niet zo’n zin om te koken. Vorig jaar heb ik me in het zweet gewerkt. Toen ben ik heel lang bezig geweest met die zwezerik. Kan niet iemand anders het hoofdgerecht doen?”

Kip met kerst

Het bleef lang stil. De volgende dag reageerde mijn moeder pas. „Die zwezerik was heerlijk. Echt. Maar je hoeft niet zo ingewikkeld te doen. Het gaat om de gezelligheid. Maak gewoon iets makkelijks.” Tsja. Ik zocht online naar eenvoudige hoofdgerechten. Na een paar minuten was ik eruit: het wordt kip.

Toen ik dat aan mijn vrouw meedeelde, klonk er geen applaus: „Kip? We eten zo vaak kip. Ik vind niet dat kip bij kerst hoort. Kun je niet wat anders maken?” Ik pakte het kookboek erbij. Volgend jaar gaan we met kerst op vakantie. Maar echt.

