‘Hij geniet duidelijk van het uitzicht van de billen van The Bachelorette’

Het liefdesleven van Sylvia Geersen (37) ging tot dusver niet over rozen, aangezien haar ex-man in Mexico zelfs weigert om de scheidingspapieren te tekenen. Vandaar dat dit topmodel het dus over een hele andere boeg gooit en hoopt door de hoofdrol te spelen in The Bachelorette eindelijk de ware te vinden.

Foute mannen

Maar liefst 17 mannen zijn haar achterna gereisd naar Zuid-Afrika en hopen allemaal zo veel mogelijk rode rozen te bemachtigen. Al op de tweede dag blijkt dat Syl een radar heeft voor foute mannen als zij fitnesshunk Otman - ik deed een sprongetje in de lucht! – de laan uit stuurt. Ook student Maarten was een van de vier mannen die alweer zijn koffer mocht pakken. Achteraf nogal sneu dat de makers van het programma hem sowieso helemaal naar de andere kant van de wereld hebben laten vliegen, want dat dat geen match was zag een blind paard nog.

Maar al snel komt er een plottwist. De vreugde bij de overgebleven singles is van korte duur, als er alweer drie nieuwe kandidaten hun entree maken. Mitchell (36), de 33-jarige Samé met prodent-smile en de boomlange Shaka (31) die helemaal vanuit Aruba naar Zuid-Afrika is gevlogen.

Groepsvakantie

De mannen worden in teams ingedeeld en mogen met balletjes gaan gooien. De spelregels en de achterliggende reden van al die witte outfits zijn mij geheel onduidelijk, maar de prijs waarvoor wordt gestreden is een mini groepsdate met The Bachelorette.

Syl blijft ondertussen maar herhalen dat ze het zo’n leuke groep vindt, ze wil duidelijk dat iedereen het naar z’n zin heeft. Heel schattig, maar we zijn niet op groepsvakantie. Rick – spier en pees specialist; ieder z’n expertise - doet toch nog een poging om de reisleidster te verleiden, maar slaat de plank totaal mis als haar witte outfit wordt geruïneerd door het stuifmeel van zijn roze bos bloemen.

Temptation Island

Terug in de villa raken alle mannen niet uitgepraat over de lengte van nieuwkomer Shaka. Al die stoere macho’s lijken ineens een stel onzekere tieners, met de 40-jarige Malcolm aan top. Toch lijkt een brief van Sylvia zijn stressniveau te bevestigen: de drie langste mannen mogen mee op date. Ik vind het trouwens vooral verrassend dat Joris wéér een van de gelukkigen is. Deze kapitein heeft als enige een dag eerder nog een een-op-date gehad met onze Bachelorette.

De beste man heeft trouwens al eerder gedatet op tv, hij zat op Valentijnsdag bij het programma First Dates aan tafel met influencer Julia Mekkes, ook wel bekend als de ex van Dave Roelvink. Vrijgezel Matthijs heeft ook al de nodige ervaring met het zoeken naar liefde op de buis, hij was in 2021 een van de verleiders in Temptations Island: Love or Leave. Ik ben benieuwd of deze mannen nu wel voor het oog van de camera de liefde vinden of volgende maand te zien zijn in een nieuwe reeks van Lang leve de liefde.

De billen van de Bachelorette

Tjeerd pakt het ondertussen tijdens de groepsdate slim aan. Hij gaat gewoon achterop Syls sup zitten en laat haar al het werk doen. Terwijl ie zelf duidelijk geniet van het uitzicht van de billen van The Bachelorette. Toch is het uiteindelijk zijn sportieve kant die haar interesse wekt.

Tijdens de cocktailparty een paar uur later worden we als kijker weer getrakteerd op een dosis ongemakkelijkheid. Love it! Als Jordy Syl op het hart drukt de volgende keer toch écht de diepte in te gaan, komt Mitchell in een spuuglelijk fluweel pak met een schoenendoos in z’n handen zijn momentje kapen. Terwijl hij haar eerst een hand geeft en zich opnieuw (!) aan haar voorstelt, krijgt ie vervolgens het armbandje niet om haar pols dat ie uit die grote doos tevoorschijn tovert.

Decolleté-loze soepjurken

Presentatrice Monica Geuze heeft trouwens de cocktailparty ingeluid en voorafgaand waarschijnlijk van de productie de memo gehad om zich niet al te opvallend te kleden. Sylvia is immers The Bachelorette dit seizoen. Ik herken Moon bijna niet in haar lange zwarte decolleté-loze soepjurken. Maar ze kan het uiteraard hebben!

De rozenceremonie maakt weer een eind deze aaneenschakeling van ongemakkelijkheid. Tjeerd lijkt de plek van kapitein Joris te hebben ingenomen en krijgt deze keer de eerste roos. Wie zonder roos, maar mét koffer naar huis gaan, zijn Malcolm, Robert en nieuweling Mitchell. Voorspelbare keuze van Sylvia, want waar Malcolm dacht dat ie al met één been in de finale stond zagen wij dit natuurlijk van mijlenver aan komen. De teleurstelling druipt van zijn gezicht en er kan bij zijn afscheid nog geen kusje vanaf. Goede keuze dus van The Bachelorette, maar hierdoor is de kans op frictie voor ons als kijker helaas vanaf volgende week weer ver te zoeken…

