’Vandaag huilde mijn kind om de meester’

Vandaag huilde mijn kind. Eerst keek Peer (10) wat sip, zijn blik naar beneden gericht. Hij at starend voor zich uit. Ik vroeg of er wat aan de hand was. Hij haalde z’n schouders op. „Neuh, niks.”

„Je kan me altijd zeggen wat er is hè schatje? Als je je verdrietig of niet zo blij voelt...” Een tijdje was het stil. „Ik wil het wel vertellen, maar dan niet waar Vino bij is.” (z’n kleine broertje). Ik vroeg aan Vino of ie zich wilde gaan douchen. Daar zaten we dan... „Wat is er poppekind?”

Huilen

Peer begon te huilen en draaide zijn hoofd in z’n handen. Ik dacht: ’Er zal vast iets ergs aan de hand zijn, want hij huilt bijna nooit’. Toen begon hij zachtjes te praten. „Nou, ik vind mijn meester zo ontzettend gaaf en ik wil gewoon graag bij hem zijn...”

„Maar je bent toch elke dag bij hem in de klas?” antwoordde ik ietwat verbijsterd. „Ja. Maar als het kwart over twee is, dan wil ik nóg langer bij hem zijn. Ik mis hem gewoon.” Even dacht ik: ’Zou hij verliefd zijn op meester Willem?’ Dus dat vroeg ik hem. „Neeeeeee!”, zei hij totaal verontwaardigd. Ik geloofde hem direct. Hij is nog helemaal niet bezig met verliefde gevoelens, maar ik wilde het gewoon checken.

Liefde

Het enige wat ik toen kon doen, was naar hem kijken... ik was totaal geraakt en stil door mijn kind dat zich zo hecht aan z’n meester. Mijn kind dat zich zo prachtig uit. Hij raakt geëmotioneerd en overspoeld omdat hij niet weet wat hij moet doen met zoveel liefde. Als ’loyaliteit’ en ’pure liefde’ zich zouden openbaren in een mensenkind, dan is Peer de ideale verpersoonlijking van deze twee fenomenen.

Ik vond het zo aandoenlijk dat hij waarachtig geëmotioneerd was. Hij vindt hem echt te gek, omdat meester Willem hem oprechte aandacht geeft. „Meester Willem zegt dat we altijd foutjes mogen maken. Hij legt alles heel duidelijk uit. En als het even niet gaat, dan komt hij altijd naar me toe om te vragen of het wel goed gaat.”

Bekijk ook: Meester Frank gaat voor goud

Onderwijs

Deze meester zet de leerlingen volledig in hun kracht. Meester Willem is 29; een heel lange, dunne jongeman en een klein beetje wereldvreemd. Hij draagt vaak een blouse met een strik en een spijkerbroek met All-Stars. Grote heldere blauwe ogen en kaarsrechte witte tanden. Hij zweeft net niet boven de grond. Hij fladdert en staat altijd ’aan’. Als er iemand geboren is voor het onderwijs, dan is het meester Willem wel. Hij is een veilige haven en een voorbeeld voor mijn kind.

God, wat ben ik blij dat mijn kinderen les krijgen van hele bijzondere mensen. En God, wat verbaas ik mij soms toch over het gevoelsleven van mijn jongen van 10: zo eerlijk en puur. Hoe moet dat later, als hij ooit liefdesverdriet krijgt? Zijn hart kan dat niet aan, maar mijn moederhart ook niet...

Stuur jouw ode in

Heeft jouw kind ook een meesterlijke leerkracht? En zou je hem/haar weleens in het zonnetje willen zetten? Mail dan jouw ode naar praatmee@vrouw.nl en wie weet staan jullie binnenkort in de spotlights op VROUW.nl!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.