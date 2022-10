Dagboek van een minnares - Vrouw van Mark doet boekje open: ’Ik ben bang’

Sport

Regian Eersel zet uitzonderlijke prestatie neer en is nu wereldkampioen in twee verschillende sporten

Regian Eersel heeft een uitzonderlijke prestatie neergezet. De vechtsporter heeft zaterdag in Kuala Lumpur in Maleisië de ONE FC-wereldtitel muay thai veroverd. De 29-jarige Surinamer, woonachtig in Amsterdam, was bij diezelfde organisatie al in het bezit van de kickbokstitel in het lichtgewicht en ...