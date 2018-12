’Hallo adverteerders, de vijftigers zijn straks in de meerderheid!’

Ligt het aan mij, of ben ik sinds mijn 50e verjaardag in een ander spamstraatje beland? De afzenders van spam lijken namelijk precies te weten wat er woensdag voor mij uit de zak van Sinterklaas moet komen rollen: een scootmobiel. Of een traplift.

Traplift

Er zal wel een bepaald algoritme achter zitten, maar ik moest er enorm om lachen. Begrijp me niet verkeerd: een traplift is ongetwijfeld heel handig en ooit zal er een dag komen waarop ik denk: 'Wáár is toch die mail met die supergoede aanbieding gebleven?' Maar die dag is niet vandaag. En ook niet morgen.

Ik heb een ongelooflijke hekel aan spam; het vervuilt mijn inbox, hoe vaak ik ook 'grote opruiming' probeer te houden met spamfilters en andere ingrepen. Maar ik vond het wel geestig om te zien dat zelfs dáár leeftijdscategorieën aan verbonden zijn. Waar Emma aanbiedingen krijgt voor festivalkaartjes en backpackvakanties, ben ik naar de trapliften gepromoveerd. Het kan verkeren.

Vijftigplus

Er is een stokoud marketingmodel dat de meest ideale kijker, lezer en consument heeft vastgesteld op de categorie 25-49 jaar. Dit worden de 'boodschappers' genoemd: het kopende deel van Nederland waarnaar iedere adverteerder hijgend hengelt. Onder de 25 heb je volgens dit model te weinig geld, en boven de 49 ben je zo vast geroest in je keuzes dat ze nooit meer iets nieuws aan je kunnen slijten. Klinkt wonderlijk, toch?

Hoewel het '25-49 denken' nog volop wordt toegepast, zijn er inmiddels gelukkig ook marketeers die wat beter bij de les zijn. Want in 2019 is de helft van onze volwassen bevolking 50 jaar of ouder. De helft! En hoezo zijn dat geen 'boodschappers' meer? Een vriendin werkt bij een groot bedrijf waar ze de vijftigers juist als Best Agers hebben betiteld: de categorie die in de kracht van haar leven is, en die juist wél openstaat voor nieuwe indrukken en ervaringen.

Kinderen

Ik zie het aan vriendinnen; nu de kinderen zo langzamerhand de deur uit zijn, krijgt iedereen de kriebels om bijvoorbeeld een nieuwe bank te kopen. Met tieners in huis is dat weggegooid geld, maar vanaf nu kun je voor het eerst in twintig jaar ook eens buíten de vlekafstotende modellen kijken. Een auto hoeft ook niet meer worden uitgezocht op een ruime achterbank voor het halve hockeyteam; je kunt nu een leuk tweezittertje nemen.

Dit is een uitgelezen leeftijd voor nieuwe hobby’s, nieuwe plannen, méér tijd voor jezelf en voor elkaar. Spam is sowieso niet de meest intelligente manier van communiceren, maar om na die 'magische 49' lekker lui de hendel om te slaan en automatisch advertenties voor scootmobiels in te zetten, getuigt wel van heel weinig visie. Hallo, adverteerders: de vijftigers zijn binnenkort in de meerderheid - vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!

