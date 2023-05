Daghoroscoop 1 mei - Sterrenbeeld Ram: Steek de kop niet in het zand!

VANDAAG JARIG

In de loop van het jaar kan in de familie ophef ontstaan over het welzijn van een ouder met wie het minder goed gaat of die geopereerd moet worden. Het kan de aanleiding zijn voor nauwer onderling contact en de motivatie dichterbij huis te blijven dan anders. Dat zal jou achteraf niet spijten.

STERRENBEELD RAM

De kosmos voorspelt wat ontevredenheid maar dat zal niet van lange duur zijn. Hetgeen zich achter de schermen afspeelt zal verandering teweeg brengen of je dat leuk vindt of niet. Steek de kop niet in het zand; aanvaard een uitdaging.

STERRENBEELD STIER

Jij kan het op de eerste dag van de nieuwe maand zo druk hebben dat je zelfs geen tijd hebt om te lunchen. Betrokkenheid bij een presentatie of team kan betekenen dat jij moet overwerken. Je kan goede zaken doen en op jouw wenken worden bediend.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Aan een recente uitbarsting of dramatische ontwikkeling kan een eind komen. Wees bijzonder attent voor degenen wier nabijheid en respect je na aan het hart liggen. Verzet je tegen de wens dure spullen te willen hebben.

Bekijk ook: Fidan Ekiz verbaast zich over de vrouwenhaat in ons land

STERRENBEELD KREEFT

Er lijkt een dag voor je te liggen met interessante gebeurtenissen. Om je heen gaat men zich een andere mening over jou vormen. Door collega’s en cliënten subtieler en diplomatieker te benaderen, schep je een nauwere band.

STERRENBEELD LEEUW

Naar aanleiding van een bijgelegde ruzie kunnen jouw houding en stemming zijn verbeterd. Zorg dat jouw fysieke conditie en dagelijkse gewoonten geen domper zetten op je gevoel van tevredenheid. Treed jouw werk positief tegemoet.

STERRENBEELD MAAGD

Als je carrièrebewust bent, doen zich mogelijkheden voor; maak gebruik van hetgeen wordt aangeboden en breng een verbetering in jouw leefwijze aan. Je kan winst behalen via een onroerendgoedtransactie of via jouw partner.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als er sprake is van opkomende onrust in jouw intieme relatie kan dat zich vandaag manifesteren en zal je niet kunnen ontkomen aan een temperamentvolle ontlading. Het is verstandig de vlammen uit zichzelf te laten doven.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het kan een gedenkwaardige dag worden. De maand begint met fraaie kansen voor jouw persoonlijke vooruitgang en betere omstandigheden op het werk. Gebruik geen neerbuigende toon als je met andere mensen te maken hebt.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Voor sommige relaties kan slecht weer op til zijn. Een relatie loopt gevaar als negatieve elementen de boventoon voeren. Misschien is het de hoogste tijd de bakens te verzetten. Zakelijk kan iemand jou beduvelen.

STERRENBEELD STEENBOK

Financiële zaken kunnen de boventoon voeren en voor enige onrust zorgen. Een onzekere relatie kan met een nieuw probleem worstelen. Als jullie beiden positief blijven en jullie je best doen, kan veel onheil voorkomen worden

STERRENBEELD WATERMAN

Het slechte humeur van anderen kan voor meer spanning zorgen dan nodig is. Het zal onplezierige gevolgen hebben als jij je bij een ruzie laat betrekken. Blijf je bewust van gevoeligheden in al jouw sociale contacten en interacties.

STERRENBEELD VISSEN

Er kan zich in jouw leven of werk een ingrijpende verandering voltrekken. Oude banden verslappen geleidelijk en zullen plaats maken voor relaties die meer voldoening geven. Let beter op jouw uitgaven; start een spaarplan.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.