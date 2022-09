Stuitend: ’Hoezo mag ik mijn parkeerkaartje niet doorgeven’

„Terwijl half Nederland druk zat te twitteren over wéér een vaccinatie en of we straks überhaupt nog wel een kroket uit de muur kunnen trekken zonder QR-code, liep ik over het parkeerterrein van het ziekenhuis. Niks ernstigs, jaarlijkse controle. En ja, alles was goed.

Behalve met mijn parkeerkaartje. Maar daar was al langer iets mis mee. Ik ben het me gaan realiseren toen ik eens weg kon rijden zonder mijn kaartje in een apparaat te steken. Ze weten dat je betaald hebt, lichtte lief mij bij, je nummerplaat is gescand.

Kort daarna kwamen de parkeerautomaten waar je je kenteken ook moet invoeren. Ik heb echt een paar keer terug moeten lopen naar de auto, omdat ik die nog maar pas had en het nummer niet van buiten kende.

In de verre hoeken van mijn achterhoofd hoorde ik al wel iets rinkelen waarvan later - toen het luider werd - bleek dat het alarmbellen waren.

Ook hier liep ik weer voor de troepen uit. Ik zeurde al over privacy nog voor het in de mode kwam. Want waarom moet ik in godsnaam mijn kenteken invoeren als ik mijn auto ergens wil stallen en zonder morren bereid ben daarvoor 2,60 p/u te betalen?

Mijn lief geeft gelukkig altijd antwoord op zulke vragen. Voor zover het in zijn vermogen ligt, uiteraard. Om te voorkomen dat je je kaartje doorgeeft aan een ander, zei hij. Tjesus, was mijn reactie, waar slaat dat op? Hoezo is dat sjoemelen? Er is toch betaald voor die plek, dan maakt het toch niet uit of mijn auto er staat of die van een ander?

En geloof me, ik heb dat vaak gedaan, hoor. Kaartje voor een uur gekocht, maar je bent al na een half uur klaar. Waarom zou een ander dan niet op die plek mogen staan als er toch al voor betaald is?

Ik voorzie de dag dat de caissière van de supermarkt zegt: dat is een hele grote watermeloen, mevrouw. U weet toch wel dat als u hem niet alleen op krijgt, u níét de helft aan uw buurman mag geven, hè?”

